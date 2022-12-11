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Aktüel BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
Aktüel

BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 00:16:00 -
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 12.15'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

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