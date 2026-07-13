‘Bu yola park etme’ dedi, tüfeği çekip vurdu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan kavgada 47 yaşındaki bir kişiyi av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan 72 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde meydana gelen olayda H.G. (47), kullandığı aracı F.G’nin (72) evine giden yol üzerine park etti. Arabayı bu yola park etmemesini isteyen F.G ile H.G. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.G., av tüfeğiyle ateş ederek H.G’yi karın bölgesinden yaraladı. Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan H.G’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.G. ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.