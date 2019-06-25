0553 313 94 23

Bu yıl yeniden ortaya çıktı! Gürcistan'dan gelip, tüm mahsulü yok ediyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, fındık bahçelerine dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü tehdit oluşturmaya başladı. Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği belirlenen ve günde 30 kilometre yol kateden böcekler, yapraklarını yediği suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünü kurutuyor.

25 Haziran 2019 Salı 14:49
Bu yıl yeniden ortaya çıktı! Gürcistan'dan gelip, tüm mahsulü yok ediyor

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ve kaliteyi düşüren hastalık ve zararlılarla ilgili mücadele sürüyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay tarımına zarar veren ve yörede 'vampir' olarak bilinen 'ricania simulans' adlı kelebek türünün ardından fındık bahçelerinde dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü tehdit oluşturmaya başladı. Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği belirlenen ve günde 30 kilometre yol kateden böcek türü suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünü kurutuyor. Bu yıl da yeniden ortaya çıkan böcekler için yayılışın başladığı Artvin'de mücadele yürütülüyor. Artvin'de, Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından geliştirilen kitlesel yakalama amaçlı 450 feromen tuzak bahçelere kuruldu. Tuzaklar kurulduğu yerden 2 kilometrekarelik alanda bulunan kahverengi  kokarca böceklerini çekerek yok edebiliyor. Kahverengi kokarca ile mücadele için ihbar hattı da kuruldu. Üreticilerden böceklere rastlanılması halinde '444 02 08' numaralı hatta ihbarda bulunmaları istendi.

‘Tedbir alınmazsa fındık yok olacak’

Fındıkta tehlikenin boyutunun büyük olduğuna dikkat çeken Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, kahverengi kokarca böceğinin 3 yıldır ürüne ciddi zararlar verdiğini söyledi. Artvin'de tarım ürünlerinde bu zararın büyük olduğuna dikkat çeken Arslantürk, "Bu dönem bazı tedbirler alındı. Bölgede feromen tuzaklarla mücadele başlatıldı. Bunun yanında kimyasal mücadele de önerildi. Bakanlıkta biyolojik mücadele anlamında çalışmalar devam ediyor. Bu zararlı ile mücadele Türk ekonomisi için çok önemli. Sadece fındığa zarar vermiyor.  Fındık dışında meyve ve sebzelere de zarar verdiği tespit edildi. Verdiği zarara eğer gerekli tedbir alınmazsa fındığın tamamının yok olma olasılığı var. Bu çok ciddi bir durum. Fındık Türkiye açısından 2 milyar dolar civarında gelir elde ettiğimiz bir ürün. Bu konuda daha hızlı bir karar almak gerekiyor. Artvin'in Borçka ilçesinde bazı köylerde geçen yıl fındığın tamamı gitti. Özellikle temmuz aylarının başında en büyük zararı veriyor. Şu anda böceğin tam üreme dönemi. Mutlaka önüne geçilmeli” dedi.

 ‘Feromen tuzak böcekleri çekiyor'

Kimyasal ilaçları çotanakların çıktığı dönemde tercih etmediklerini söyleyen Borçka Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de, “Bu tarz zararlılarla ilaçla mücadeleye karşıyız. Fakat bu anlamda feromen tuzakları bizim için çok önemli, çünkü böceklerin sosyal davranış modelleri üzerinden geliştirilmiş olan feromen tuzak sistemleri bulundukları bölgede çekici olma özelliğine sahip. Biz belirli mesafelerde bu tuzakları koyduğumuz zaman herhangi bir kimyasal uygulama yapmadan böcekleri bu tuzağın içine çekebiliyoruz. Bu böceğin yumurtalarını enfekte etmek suretiyle böceğin gelişimini engelleyen bir arı türü var. Bu arının da bölgemize adaptasyon çalışmalarıyla ilgili bir ön çalışma programı yürütüyoruz” diye konuştu.

'Evlerimizde oturamaz olduk'

Kahverengi kokarcanın sadece tarımsal alanları değil evlerini de istila ettiğini anlatan üreticiler, böceklere karşı önlem alınmasını istiyor. Böceğin evlerine girdiğini anlatan Mehmet Navdar, "Bu böcek sadece tarlada değil evlerin içerisinde, ambarlarda, ahırlarda da görülebiliyor. Böcek fındığı kurutmaya, verim ve kalitesinde düşüklüğe neden oluyor. Biz gördüğümüz yerde yok ediyoruz. Milyonlarca kahverengi kokarca var. Öldürerek yok edemiyoruz. Baş etmemiz mümkün değil. Evlerimizde de oturamaz olduk. Ciddi bir istila var burada. Böyle giderse buraları da terk etmek zorunda kalacağız” diyerek önlem alınmasını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:49
  1. Artvin
  2. Doğu Karadeniz Bölgesi
  3. fındık üretimi
  4. fındık bahçeleri
  5. kahverengi kokarca böceği
  6. zararlı böcek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi edilebilir”
    1. “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi..
    2. Üniversiteli gençler Bilim Merkezi..
    3. Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu
    4. Viranşehir’de korkunç kaza
    5. Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi
    6. Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i..
    7. Aliağa’da kaldırım işgaline geçit yok
    8. Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı
    9. Başkan Turanlı Başkan Yıldırım ile bir..
    10. Başkent için üç projede Büyükşehir-AB..
    11. Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
    12. JAK Timleri, otobüsün çarparak..
    13. Filistinli mülteciden ABD’nin..
    14. El Kaide şüphelisi Ankara’da yakalandı
    15. Konya’da, Endüstri 4.0 ve üretimde..
    16. Haşim Kılıç’ın acı günü
    17. Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı
    18. Sivas’ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı..
    19. Kadınlara saygısızlık yapan esnafa 15..
    20. Yumurta üreticilerine vadeli mısır..
    21. Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
    22. ABD ile savaşın eşiğine gelen İran'dan..
    23. Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına..
    24. Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
    25. Hırsızlar lokantacının veresiye..
    26. Siirt’te minibüs ile otomobil..
    27. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    28. Çanakkale'de makilik alanda yangın
    29. Akılları durduran olay! Evlerinin..
    30. "Filistin davası, satılacak bir mal..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı