Bu yıl en çok kullandığımız emojiler belli oldu

Dünya genelinde çevrimiçi nüfusun yüzde 92’si emoji kullanırken, ‘mutluluk gözyaşı’ 2021 yılında en çok kullanılan emoji oldu. Unicode (evrensel kod) Konsorsiyumu’nun verilerine göre dünya genelinde kullanılan tüm emojilerin yüzde 5’i ‘mutluluk gözyaşı’ olurken kalp emojisi az farkla ikinci sırada geldi.

İşte, sırasıyla 2021'de en çok kullanılan 10 emoji

Toplamda 3 bin 663 farklı emojiye belli periyotlarla yenileri eklense de rapora göre en çok tercih edilen ilk 100 emojinin kulanım sayısı, toplam kullanımın yüzde 82’sini oluşturdu.

2019’a kıyasla sıralamada en çok basamak atlayansa ‘yalvaran surat’ emojisi oldu. 97’nci sıradan 14’üncü sıraya çıkarak tam 83 basamak atladı.