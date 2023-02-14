Bu yalanları ortaya atanların yatacak yeri yok! Allah sizi ıslah etsin

Zafer Şahin, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından dolaşıma sokulan yalanları tek tek sıraladı. "Siyasetçisi, gazetecisi, youtuber’ı, deprem bölgesinde mağdurmuş gibi röportaj veren belediye çalışanı... Hepsi el ele vermiş insanların büyük acısı üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışıyor, devletle milleti karşı karşıya getirmek için olağanüstü bir çaba gösteriyor" ifadelerini kullanan Şahin, Milliyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"1- Depremde hasar gören Mersin Şehir Hastanesi boşaltılıyor.

2- Malatya’da bakım merkezindeki engelli bireyler sokakta bırakıldı.

3- Sakarya’da 5.5 büyüklüğünde deprem oldu!

4- Adana Havalimanı ikinci bir emre kadar uçuşlara kapatıldı!

5- AFAD, akşam saatlerinde 8.5 şiddetinde deprem beklendiğini açıkladı.

6- Samsun’da 1 saat içinde 6.3 şiddetinde deprem olacak.

7- Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışması yapılmıyor.

8- TSK afet bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmıyor.

9- TÜBİTAK depremin meydana geldiği bölgeyle ilgili projeyi reddetti.

10- Malatya’da Kızılay Kan Merkezi tamamen yıkıldı.

11- Osmaniye’de deprem felaketi yaşanırken MHP kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

12- Deprem sonrasında Atatürk Barajı’nda çatlaklar oluştu.

13- Afet bölgesine giden iş makineleri engelleniyor.

14- Milano Başkonsolosluğu İtalyanlardan Diyanet Vakfı’na bağış gönderilmesini istedi.

15- İsrail’den gelen yardım ekibi bekletiliyor.

16- Hatay Havalimanı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı.

17- HDP’li Patnos Belediyesi’nin deprem bölgesine yolladığı yardım aracına kaymakamlık el koydu.

18- Hatay’da yıkılan binaları Cumhurbaşkanı’ndan ödül alan firma yaptı.

19- Macaristan’dan gelen yardım ekibi kötü muameleye maruz kaldı.

20- Deprem bölgesinde savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor, cenazeler toprağa verilemiyor.

21- Hatay H Tipi Cezaevi’nde deprem sonrasında çıkan olaylarda kadın hükümlü ve tutuklulara tecavüz edildi.

22- Kızılay’ın afet bölgesinde hiç çadırı yok. Kızılay Başkanı İlahiyat mezunu, afet tecrübesine sahip değil.

23- Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinelerinin gümrük vergileri kaldırılmadı.

24- Darülaceze Başkanlığı deprem bölgesinden gelen çocuklar için gönüllü anne/abla arıyor.

25- Gaziantep’te Kız Öğrenci Yurdu yıkıldı, sadece 1 kişi kurtuldu.

26- Fenerbahçe’nin depremzedelere gönderdiği yardım TIR’ı yağmalandı.

27- Türkiye’deki deprem sırasında nükleer santral patladı.

28- Kimliği tespit edilemeyen cenazeler resmi verilere dâhil edilmiyor.

29- Elektrik Mühendisleri Odası’nın destek verme talebi AFAD tarafından reddedildi.

30- Gölbaşı Çocuk Sığınma Evine deprem bölgesinden 70 çocuk geldi.

31- Barınma imkânından yararlanmak isteyen afetzedelerden bilgi kartı isteniyor.

32- Depremzede çocuğa şiddet uygulandı.

33- Tam enkazdan çıkarma aşamasına gelindiğinde başka bir ekip kameralarla gelerek depremzedeyi enkazdan çıkarıyor.

34- Ahbap Platformu’nun çalışmaları engelleniyor.

35- Arap ülkelerinden hiç deprem yardımı gelmedi.

36- Antakya’da cenazeler isim yerine numara verilerek gömülüyor.

37- Depremzedeye yardım yapılmadan önce GBT’sine bakılıyor.

38- Mersin’deki KYK Yurdu Suriyelilere açıldı, odalarda uygunsuz şeyler yapılıyor.

39- Avusturya kurtarma ekibi bir çocuğu kurtaracakken Türk ekibi tarafından durduruldu.

40- Suriyeli bir şahıs itfaiye erinin telefonunu çaldı.

41- Deprem bölgesinde 13-14 yaşındaki kız çocukları istismar edildi.

42- Depreme ABD’li şirketin açtığı 6 bin metrelik petrol kuyusu sebep oldu.

43- İHA’lar deprem bölgesinde kullanılmadı.

44- Hatay’da Yapı Denetim Müdürlüğü’ndeki evraklar yok edildi.

45- Suriye’den çeteler Türkiye’ye giriyor.

46- Kahramanmaraş’ta volkanik hareketlilik var.

47- Mersin’e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi.

48- Kapılar açıldı. Suriye’den yüz binlerce sığınmacı getiriliyor.

49- Hasar tespit çalışmalarını öğretmenler ve imamlar yaptı.

50- Diyanet Harput’taki külliyeyi depremzedelere açmadı.

51- Yüzlerce afetzede Esenboğa Havalimanı’nda bekletiliyor.

52- Kızılay’ın konteyner üretemeyen fabrikasını kebapçı genel müdür yönetiyor.

53- Afet bölgesinde yakalanan yağmacının kulağını kestiler, bir başkasını direğe bağladılar.

54- Erbil’den Adıyaman’a gelen iş makinaları bekletiliyor.

55- Belediye Başkanı gelince kurulan çadırlar daha sonra toplandı.

56- AK Partili Altındağ, Balıkesir ve Fatsa belediyeleri arama kurtarma çalışmaları devam ederken eğlence içerikli ihalelere çıktı!

57- Enkazlardan önce AK Partililer çıkarılıyor.

58-Kahramanmaraş’ta kurtarma çalışmalarında öncelik bir valinin yakınlarına verildi.

59- Üzerinde alkollü içecek firması reklamı olan koliler deprem bölgesine yollanmadı.

60- Polis deprem bölgesinde bir muhabire tekme attı.

61- Hatay’da baraj patladı.

Bunlar sadece devletin resmi kurumları tarafından yalanlananlar. Bir o kadar da kayıtlara geçmeyen, sosyal medyada ortaya attıkları asılsız iddialar var. Siyasetçisi, gazetecisi, youtuber’ı, deprem bölgesinde mağdurmuş gibi röportaj veren belediye çalışanı. Hepsi el ele vermiş insanların büyük acısı üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışıyor, devletle milleti karşı karşıya getirmek için olağanüstü bir çaba gösteriyor. Emniyet, bakanlar, AFAD, Kızılay, İletişim Başkanlığı şu zor günlerde bir de bunların yalanlarını ve provokasyonlarını yalanlamak için mesai yapmak zorunda kalıyor.

Söylenecek çok şey var ama şimdilik susmak en iyisi. Gün bu yalanlara rağmen birlik olma günü."