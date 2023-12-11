Bu verileri görmeden yatırım yapmayın!

ABD istihdam rakamları dışında çok önemli bir gündem maddesinin olmadığı haftayı geride bırakan ve buna bağlı olarak da genel hatlarıyla durgun bir performans sergileyen küresel piyasaları bu kez önemli konu başlıklarının bulunduğu son derece hareketli bir gündem bekliyor.

Haftanın öne çıkan başlıkları

Haftanın en önemli konu başlığını Çarşamba günkü FOMC toplantısı oluştururken toplantıdan önceki gün ABD Kasım ayı TÜFE verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde ise son dönemde enflasyondaki geri çekilmenin ardından faiz indirimi beklentileri artarken Perşembe günkü toplantısında ECB’nin vereceği mesajlar dikkatle izlenecek.

Aynı gün İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısı da gerçekleştirilecek. Yurt içinde ise kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Cuma günü Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne dair güncelleme yapması bekleniyor.

Yoğunlaşılacak noktalar

Haftanın en önemli konu başlığı olan Fed toplantısı Çarşamba günü sonuçlanacak. Merkez Bankası’nın faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla faiz kararından ziyade Fed’in gelecek dönemlere ilişkin vereceği mesajlar çok daha önemli. Fed toplantısının öncesinde Salı günü ABD’de Kasım ayı TÜFE rakamı açıklanacak. Merkez Bankası’nın para politikasını belirlerken özellikle istihdam ve enflasyona odaklanacak.

Yurt içi veri takvimi

Yurt içinde haftanın en önemli konu başlığını kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Cuma günü Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne dair yapması beklenen güncelleme oluşturuyor. Kurumun mevcut durumda Türkiye’ye verdiği not Ağustos 2022’de yapılan güncelleme ile yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan B3 seviyesinde, görünüm ise durağanda bulunuyor. Uzun süre içinde seyrettiği bandın altına sık sık sarkmaya başlayan BIST-100 endeksi buna karşın haftayı 7900 puanın üzerinde noktaladı. 7900’ün altını ise kısa vadeli görünüm açısından riskli durum devam ediyor.

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