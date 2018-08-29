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Bu ülkede kabız olunmaz

Bu ülkede kabız olunmaz evet ama oluyoruz işte!

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:54
Bu ülkede kabız olunmaz

Ülkemizde, yaz kış, bahar-hazan hiç farketmez her mevsim öylesine güzel nimetler var ki, “kabızlık” diye bir sorunun olmaması gerekiyor. Şu çelişkiye bakın ki, “en kabız” ahali de bizde! Tabii sadece günübirlik sıkıntısı ile kalsa iyi, kabızlık dolaylı olarak bir sürü rahatsızlığa da yol açmakta. Oysa bakın İncir, pırasa, erik, kiraz, üzüm, zeytinyağı ve şalgam kabızlığa iyi gelir.

Elma yemeklerden önce yenilince kabızlığı giderir.

Eriğin kurutulmuşu kabızlığa karşı iyi bir ilaçtır. Erikleri akşamdan ıslatıp sabah aç karnına yemek, üzerine de suyunu içmek yararlı olur.

Fesleğen tohumları kaynatılarak içilirse kabızlığa iyi gelir. Frenk üzümü yapraklarından yapılan çay da iyidir.
Gül yapraklarının dip kısmı kesilmeden yaptığınız reçeller kabızlık için birebirdir.

Ispanak hem hazmı kolaylaştırır, hem kabızlığı önler.

Keten, bağırsak cidarına etki ederek sindirimi hızlandırır. Bu sebeple son derece etkili bir müshil ilacıdır.

Taze incir kabızlığı giderir. Kuru incirler akşamdan suya konup yumuşatılarak sabah aç karnına yenirse bağırsakların faaliyetini arttırır.

Ve... elbette ünlü Malatya kayısısı.. Bağırsakları, bütün bir sindirim sistemini rahatlatmakta, düzenlemekte. Ülkemizin sahip olduğu bu nimetin dünyada bir eşi daha yok. Ama biz neyin kadrini biliyoruz ki.. Bu ülkede en evvel şükür azaldı şükür.. Her sahadaki kabızlığın sebebi bu!

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:54
  1. Malatya
  2. kabızlık
  3. Kabızlığa iyi gelen besinler

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