  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bu traktörün fiyatına çok şaşıracaksınız! Yapmadığı iş yok…
Aktüel

Bu traktörün fiyatına çok şaşıracaksınız! Yapmadığı iş yok…

Yeniakit Publisher
2023-03-23 11:40:00 -

Kars’ın Selim ilçesine tarım faaliyetlerinde kullanılmak için getirilen dev traktör, görenleri şakına çevirdi. 3 milyon liralık lüks traktöre vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

 

Kars’ın Selim ilçesine tarım faaliyetlerinde kullanılmak için getirilen dev traktör, görenleri şakına çevirdi. 3 milyon liralık lüks traktöre vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
164 Beygir gücünde, 6 silindirli, 8 hidrolik çıkışlı New Holland TR6 160 modeli nami diğer Türkiye'nin yerli devi Kars’ta çiftçilerin beğenisine sunuldu. Anahtar teslim programında konuşan firma sahibi Ahmet Aküzüm, bu bölgede bir ilki gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Aküzüm, “Firmamız 1962 tarihinden itibaren çiftçilerimize hizmet vermektedir. Kars merkez ve tüm ilçelerinde şubelerimiz bulunmaktadır. Sadece traktör değil, zirai ekipman, iş makinesi, biçerdöver iş kollarında ; satış, yedek parça ve servis birimlerimizle Kars halkına hizmet ediyoruz. Yine bu sene faaliyete aldığımız akaryakıt bayiliğimiz ile de hizmet ağımızı genişletmiş bulunuyoruz. Bugün bir ilkimizi gerçekleştiriyoruz ve New Holland yerli dev dediğimiz TR6 serisinin anahtar teslimini yapıyoruz. Tabi bundan sonra da yine böyle büyük traktörlerin satışında artış bekliyoruz.” dedi.
Dev traktörün alıcısı Selçuk Saraç ise mutluluğunu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23