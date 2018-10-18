Bu testle kalp hastalığına yakalanma riskinizi öğrenin



Binlerce yıldan süzülen bir gerçek ki; imandan, sevgiden gayrısını kalbe tıkıştırmak, iyi sonuç vermiyor. Dünyalık heva ve heveslerin tıkıştırıldığı kalpler tıknefes oluyor.

İşte risk faktörleri

Kalp ve dolaşım sistemimiz “emanet”in nabzını düzenliyor. Genetik, ırkî özelliklerin yanı sıra, hareketsizlik, bezginlik, yağlı gıdalara göre ayarlanmış bir beslenme düzeni, hem kalp, hem de damar sistemi için zararlı. Kalp ya da dolaşımla ilgili hastalıklar açısından risk altında olup olmadığınızı sunduğumuz bu testi çözerek öğrenebilirsiniz.

1- Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş üzeri olmak. (1 Puan)

2- Son iki yıldır damar tansiyonunuz:

Normal. (0 Puan)

Yüksek (165/95mmHg üzeri). (1 Puan)

Çok yüksek (180/105mmHg üzeri). (2 Puan)

3- Kolesterol seviyenizi biliyor musunuz?

LDL kolesterolü 100 cc'de 180 mg'den yüksek mi ya da HDL kolesterolü 100 cc'de 30 mg'ın altında mı? (2 Puan)

4- Ne kadar sigara içiyorsunuz?

30 sigaranın altında. (1 Puan)

Günde 30 sigaranın üzerinde. (2 Puan)

5- Eskiden günde 30 sigaranın üzerinde içerken sonra bıraktınız:

10 yıldan az bir süredir içmiyorsunuz. (1 Puan)

10 yılı aşkın süredir içmiyorsunuz. (2 Puan)

6- Normal vücut ağırlığınızı ölçün. Gerçek kilonuz normal kilonuzu aşıyor.

5-10 kilogram (0 Puan)

11-15 kilogram (1 Puan)

16 kilogram ve üzeri (2 Puan)

7- İş gereği oturuyorsunuz. Bu nedenle çok fazla hareket etmiyorsunuz. (1 Puan)

8- Diyabet hastasısınız. İnsülin kullanıyor veya ilaç alıyorsunuz. (1 Puan)

9- Doğrudan akrabalarınız 65 yaş öncesi enfarktüs, 70 yaş öncesi spazm geçirdi. (2 Puan)

10- İlaç alıyorsunuz, hâlâ sigara içiyorsunuz ve bunların dışında yüksek tansiyonunuz var.

30-40 yaş arası (1 Puan)

40 yaş üzeri (2 Puan)

11- Stresli, sürekli koşturduğunuz bir işiniz var. (1 Puan)

12- Sürekli şikayetiniz...

Kalp çevresinde ağrı. (0 Puan)

Kalp çevresinde ağrı ve bunun dışında yanma hissi. (2 Puan)

13- Göğüs ağrılarının gelişi...

Sakinken. (1 Puan)

Gerilimli bir anda, gitgide artarak. (2 Puan)

Soğuk havada. (2 Puan)

Ağır bir yemekten sonra. (2 Puan)

14- Ağrılar daha çok göğüs kafesinin solundan...

Sırta vuruyor. (2 Puan)

Sol kola vuruyor. (1 Puan)

İkisine de vuruyor. (2 Puan)

Çene kemiğine vuruyor. (1 Puan)

15- Göğüs ağrılarının süresi...

Bir dakikadan az. (1 Puan)

1-10 dakika arası. (2 Puan)

10 dakikadan çok. (1 Puan)

Farklı saat ve günlerde oluyor. (0 Puan)

16- Göğüs ağrılarının değişimi...

Nefes alıp vermeye bağlı. (0 Puan)

Göğüs kafesinin hareketine bağlı olarak çıkıyor. (0 Puan)

Göğsün pozisyonunu değiştirdikçe oluyor. (0 Puan)

17- Normal yürürken soluksuz kalıyorsunuz.. (2 Puan)

18- Yürürken bacaklarınıza öyle bir ağrı vuruyor ki, durmak durumunda kalıyorsunuz. (2 Puan)

19- Geçmişte...

Bacak, kol ve yüzde geçici felç görüldü, sonra geçti. (2 Puan)



Vücudun aynı bölgelerinde karıncalanma vardı. (1 Puan)



Bir gözde, bir saniye ya da birkaç dakika süren geçici görme kaybı. (2 Puan)

Sonuç

Yüksek rİsk:

Testin (1-11) sorularının yer aldığı ilk bölümünde toplam 6 üzerinde puan aldıysanız, kalp ve dolaşım sistemiyle ilgili bir hastalığa yakalanma riskiniz bir hayli yüksek. Aşırı kilo, hipertansiyon, kanda yağ oranının yüksek olması, sigara gibi risk faktörlerini artıran unsurlardan bir an önce kurtulmalısınız.

Sorunlar var:

Testin (12-19) sorularının yer aldığı ikinci bölümünde puan toplamınız 6'yı aşıyorsa kalp ve dolaşım sisteminizde bazı sorunlar olduğu kesin. Gecikmeden aile hekiminize başvurun. İhmal ederseniz, yakın zamanda kalp hastalıklarından birinin esiri haline gelebilirsiniz.

Orta risk

Birinci bölümde puanınız 6'nın altındaysa, kalp ve dolaşım sistemiyle ilgili hastalıklara yakalanma riskiniz düşük demektir. Ancak ikinci bölümde puanınız yine 6'nın altındaysa risk faktörlerini mutlaka kontrol altında tutmanızda yarar var.