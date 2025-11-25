Bu tasarım çok konuşuluyor! JAECOO’ya büyük ödül!

Otomotiv sektörünün yenilikçi markası JAECOO, yükselen küresel performansıyla otomotiv otoritelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Avrupa’da gücünü hızla artıran JAECOO, yenilikçi yaklaşımı ve yüksek kalitesiyle yeni bir ödül daha kazandı. Bu kapsamda marka, prestijli Carwow “Yılın Otomobili” ödüllerinde, “2026 Yılın Markası” ödülüne layık görülerek bu yıl İngiltere otomotiv sektörünün odak noktalarından biri oldu.

İngiltere pazarında hızlı güçleniyor!

Carwow’un uzman içerik ekibi tarafından belirlenen bu önemli ödül, gerçek anlamda özgünlük, atılım potansiyeli ve üstün sürüş deneyimi sunan markaları onurlandırmayı amaçlıyor. Değerlendirme ekibi, kendinden emin ve karakteristik tasarım dili, zengin standart donanım seviyesi ve İngiltere pazarında hızla güçlenen varlığıyla JAECOO’nun dikkat çeken yeni markalardan biri olduğunu vurguladı. Özellikle JAECOO 7; tasarım, donanım ve değer önerisi gibi birçok alandaki performansıyla yüksek övgü aldı ve Carwow aramalarında arka arkaya aylar boyunca üst sıralarda yer aldı. Konu hakkında değerlendirme yapan Carwow İçerik Direktörü Mat Watson, “JAECOO kısa süredir İngiltere pazarında fakat şimdiden piyasayı kasıp kavurdu. Daha havalı görünüyorlar, daha zengin donanıma sahipler” dedi. Mat Watson, tasarım, donanım, değer avantajları ve sürekli genişleyen ürün gamıyla JAECOO’nun İngiltere pazarındaki etkisini daha da artırma ve yerleşik ana akım markalarla daha güçlü rekabet etme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Artan ürün ve marka gücü etkili oldu!

Yılın Markası ödülleriyle ilgili görüşlerini ifade eden JAECOO İngiltere CEO’su Gary Lan ise “Carwow Yılın Markası ödülü bizim için çok büyük anlam taşıyor. Sadece bir yıl içinde kullanıcıların gerçekten sevdiği ve güvendiği ürünler geliştirdik. Bu başarı, ekibimizin ve ürünlerimizin gücünün en iyi kanıtı ve bizi sınırları zorlamaya, premium SUV değer anlayışını yeniden tanımlamaya motive ediyor” açıklamasında bulundu. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa pazarlarındaki büyüme ivmesini artıran JAECOO, istikrarlı adımlarla ve sürekli artan yenilik gücünün desteğiyle hedeflerine doğru hızla ilerlemeye devam ediyor.