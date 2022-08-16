"Bu tartışılır mı?" diyen Kübra Par'dan altılı masaya "geç kalıyorsunuz" tepkisi

Habertürk'te köşe yazan ve muhalif tutumuyla tanınan Kübra Par bile, altı muhalefet liderinin halen aday belirleyememesi ve somut vaatler sunamamalarına tepki gösterdi.

Kübra Par'ın bugünkü yazısı...

6 muhalefet partisinin genel başkanı demokrasi adına takdir edilmesi gereken güzel bir iş yaparak bir araya geliyor. 2023 seçimlerine ortak bir Cumhurbaşkanı adayı ile gitmek ve seçimde Meclis çoğunluğunu da elde ederek parlamenter sisteme geçmek gibi bir hedefleri var.

Ortak aday meselesinde önlerinde duran iki başlık var. Belirleme kısmı ve kazanmasını sağlama kısmı.

Belirleme kısmı siyasi denklemlere bağlı olduğu için onu seçim takvimi belli oluncaya kadar ertelemeye karar verdiler.

Fakat kazanma kısmı için de yapmaları gerekenler var. Gösterecekleri aday kampanya sürecinde halka neler vaat edecek? Ekonomik sorunlara karşı somut çözüm planı ne olacak? Dış politikadaki meselelere nasıl yaklaşacak? Rusya-Batı dengesinde nerede duracak? Milli savunma sanayiindeki gelişmeleri ileri taşıyacak mı? Bu ve bunun gibi seçmen kararını doğrudan etkileyecek konularla ilgili somut bir program yazmaları gerekiyor.

Eğer 6’lı masanın tamamı veya birkaçı meclis seçimine de ittifakla girecekse bu programa orada da ihtiyaçları olacak.

21 Ağustos’ta yani haftaya 6. kez toplanacaklar. İlk toplantı 12 Şubat’ta yapılmıştı yani üstünden 5 ay geçti.

Yukarıda bahsettiğim programın oluşması için kimi başlıklarda kurullar oluşturdular.

Bugüne kadar seçim güvenliği için alınacak tedbirleri ve kurumsal reformlar programını açıkladılar.

İkisi de önemli olmakla birlikte kamuoyunda bir heyecan dalgası yaratacak nitelikte değildi.

Yani gösterecekleri adayın meydanlarda çıkıp gür sesle anlatacağı bir vaat ‘HENÜZ’ ortaya koymadılar.

Peki 21 Ağustos’ta ne konuşacaklarmış? Bülent Aydemir bütün partilerle görüşerek kaleme almış.

Ev sahibi Saadet Partisi, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs’te attığı adımlar konusundaki hassasiyetlerini dile getirecekmiş.

Kur korumalı mevduat, Rusya’nın ana yüklenici/yapımcı firmayı projeden çıkardığı Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı ve cemevlerine yönelik saldırılar da toplantıda ele alınacakmış.

Farklı konular da sıralanmış ama epeyce bir bölümü son günlerde ülkede konuştuğumuz sıcak gündem maddeleri. Elbette her biri önemli ama bir ay bilemediniz birkaç ay sonra unutulacak bu sıcak gündemi konuşarak neden vakit kaybediyorlar?

Zaten her parti bu konularda gündelik olarak görüşünü açıklıyor. Yine de ortak bir duruş sergilemek istiyorlarsa danışmanlar toplantı sonrası metne bir kaç cümle ekleyebilir. Oturup bunları tartışmalarına gerek var mı?

Vatandaşın 6’lı masadan beklentisi yarına dair somut çözümler ortaya koymaları.

Seçime 9-10 ay kalmışken geçici konularla oyalanmaları bana pek anlaşılır gelmiyor doğrusu.