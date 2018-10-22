THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Bu tarihe dikkat! Meteoroloji'den "kar geliyor" uyarısı

Hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece arasında düşeceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Bu soğuk hava ile birlikte Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’da karla karışık ve kar yağışlarını görmeye başlayacağız. Kışın ayak sesleri geliyor." dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:06
Bu tarihe dikkat! Meteoroloji'den "kar geliyor" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı içerisinde uçuş güvenliğini daha iyi sağlamak üzere Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sistemi kuruldu. Sistemin maliyetinin ise 19,2 milyon olduğu ifade edilirken, sistemle özellikle pilotlar hava olaylarında daha hızlı bilgilendirilecek.

Sistem hakkında bilgi veren Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, “Rüzgar kırılım sistemi çok önemli. Rüzgarın nereden geldiğini tespit etmek gerekiyor. Ani rüzgar değişimleri çok önemli. Bunlar uçakları çok etkiliyor. Uçuş güvenliği tehlikeye sokuyor. Bununla ilgili çalışmamızı tamamladık. Projenin maliyeti 19,2 milyon TL. Antalyamızda kurduk" dedi.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Coşkun, hava olaylarını değerlendirdi. Coşkun, "Şimdi her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Küresel ısınma ile iklim dengeleri alt üst oldu. Biz de ülkemiz olarak hassas bir gölgede bulunuyoruz. Yakın zamanda benim çok değerli mesai arkadaşlarımın çalışması sonucunda Kırbaç Kasırgası olayını atlattık. 120 kilometre üzerinde hızda olduğu zaman bir buna kasırga diyoruz. Bunu tespit ettik. Biz bu hadiseyi takibe aldık. Biz bunu takibe aldığımız zaman yaklaşık 140-150 kilometre hızla üzerimize geliyordu. Anlık takip ile herkesi bilgilendirdik. Amacımız mal ve can kayıplarını en aza indirmek. Gün gün Yunanistan’ı vuracağını söyledik” dedi.

“Sıcaklıkları 6-12 derece arasında düşecek

Hadisenin bundan sonra da yaşanma ihtimaline dikkat çeken Coşkun, "Bu değildir ki bu hadise bundan sonra yaşanmayacak. Her şeye hazırlıklı olacağız. Artık hayat havayla başlıyor. Meteoroloji bizim her alanımızda var. Genel Müdürlüğümüz bilgi aktardığı uygulamamızı vatandaşlarımız yüklesin. Oradan bizi takip etsinler. Önümüzdeki hafta içerisinde hava sıcaklıkları 6-12 derece arasında düşecek. Yağış bekliyoruz. Biraz da hava soğuyacak. Vatandaşlarımız gelişmelerimizi televizyonlarımızdan takip etsinler" ifadelerini kullandı.

Coşkun, bu yıl havaların daha soğuk gideceği yönünde çıkan haberler hakkında ise "Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak hava ile ilgili bilgileri vermede tek yetkili kuruluştur. Biz bu işlerimizi bilim adamlarımız ile takip ediyoruz. Havaların bu yıl daha soğuk geçeceği ile ilgili net bir şey yok. Çok soğuk olacak, çok sıcak olacak diyerek vatandaşımızı ürkütemeyiz. Biz bu gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Konu bizim sıkı takibimiz altında. Bize kulak versinler. Bizi dinlesinler" diye konuştu.

Kar yağışlarını görmeye başlayacağız

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, "Ülkemiz Çarşamba günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Bu nedenle ülkemizin büyük bir bölümünde yağmur bekliyoruz. Bu soğuk hava ile birlikte Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’da karla karışık ve kar yağışlarını görmeye başlayacağız. Kışın ayak sesleri geliyor. Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:06
  1. Antalya
  2. Meteoroloji Genel Müdürü
  3. volkan mutlu coşkun
  4. hava durumu
  5. kar
  6. Kar ne zaman yağacak?
  7. İstanbul hava durumu
  8. hava raporu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilırmak'a düşen 10 aylık Elif bebek kurtarılamadı
    1. Yeşilırmak'a düşen 10 aylık Elif bebek..
    2. Masa başı işin sonu kıl dönmesi
    3. CHP'den Mansur Yavaş açıklaması!
    4. Bu tarihe dikkat! Meteoroloji'den "kar..
    5. 'Zehirli mi' diyerek ağzına sürdü,..
    6. Malezya'dan çok sert açıklama: Bu..
    7. Kadın kılığına giren tacizci,..
    8. Su kabağı deyip geçmeyin
    9. Göçmen Kaçakçılığı yapan çete çökertildi
    10. Avusturya'dan Suudilere Kaşıkçı tepkisi!
    11. Afganistan'daki saldırıda yaralanan..
    12. Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe mesajı:..
    13. Hulusi Akar resti çekti: Asla müsaade..
    14. Şehit Kaymakam davasında karar verildi
    15. Avrupa Birliği'nden Rusya ve..
    16. Yalova'da fuhuş operasyonu! 31 yabancı..
    17. Bursaspor'a müjdeli haber! O isim geri..
    18. Başucunuzda bulunmalı
    19. Japonya'dan Facebook'a sert uyarı!
    20. FETÖ elebaşı iyice zıvanadan çıktı!
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur