  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DSÖ: Bu vakalar kabul edilemez
İngiltere de terör devletine sahip çıktı
Terör devletine sert tepki! Lanetlediler
İran'dan İsrail'e tepki
Yaşam Bu sene Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram kaç gün?
Yaşam

Bu sene Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram kaç gün?

Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Mübarek Ramazan ayının bitmesine günler kala Ramazan Bayramı araştırmaları çoğaldı. 2021 Ramazan Bayram hangi gün başlıyor ve kaç gün sürecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 21:58:00 -
Bu sene Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram kaç gün?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı, 2021 bayram tarihleri gündeme geldi. Bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 2021 bayram tarihleri ve yasakla ilgili son gelişmeler...

Bu sene Ramazan Bayramı ne zaman?

Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Öte yandan, arefe günü tarihi de Diyanet'in takviminde yer aldı. İşte, 2021 Ramazan bayramı tarihleri ve bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve kaç gün olacak sorularının yanıtları;

Ramazan Bayramı kaç gün?

Hafta sonları ile beraber Ramazan bayramı tatili 9 gün olarak uygulanacak. Kamu çalışanları 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim bu ‘tarihi’ bir durum diyerek duyurdu! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Uzman isim bu ‘tarihi’ bir durum diyerek duyurdu! Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları Nisan ayıyla beraber yönünü yukarı çevirdi. “Altın yükselecek mi”, “Gram altın 500 lirayı aşar mı” gibi sorulara piyasada ce..
Gerginlik artıyor! İsrail'den erteleme kararı
Dünya

Gerginlik artıyor! İsrail'den erteleme kararı

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'te gerginliğin giderek artması nedeniyle gerçekleştireceği askeri tatbikatı bir gün sonra yapma..
Meclis'e sunuldu! 18 yaş altını yakından ilgilendiriyor
Ekonomi

Meclis'e sunuldu! 18 yaş altını yakından ilgilendiriyor

AK Parti yeni ekonomi paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Buna göre 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay