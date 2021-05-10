Bu sene Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram kaç gün?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı, 2021 bayram tarihleri gündeme geldi. Bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 2021 bayram tarihleri ve yasakla ilgili son gelişmeler...

Bu sene Ramazan Bayramı ne zaman?

Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Öte yandan, arefe günü tarihi de Diyanet'in takviminde yer aldı. İşte, 2021 Ramazan bayramı tarihleri ve bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve kaç gün olacak sorularının yanıtları;

Ramazan Bayramı kaç gün?

Hafta sonları ile beraber Ramazan bayramı tatili 9 gün olarak uygulanacak. Kamu çalışanları 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi