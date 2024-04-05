  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu şehirlerde oylar neden düştü? Ak Parti hızla araştırdı
Gündem

Bu şehirlerde oylar neden düştü? Ak Parti hızla araştırdı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 09:05:00 -
Bu şehirlerde oylar neden düştü? Ak Parti hızla araştırdı

AK Parti’nin seçim sonuçları için kuracağı komisyon öncelikle oy kaybı en yüksek olan şehirleri mercek altına alacak. Oy erozyonu Şanlıurfa’da %27,18, Kahramanmaraş’ta %25,20, Kayseri’de %24,78, Konya’da %21,10, Malatya’da %19,51’i bulmuştu.

Seçim sonuçları için özel komisyon oluşturacak olan AK Parti, öncelikle mercek altına alacağı şehirleri ‘oy kaybının en yüksek çıktığı’ kentler olarak belirledi. AK Parti, seçim sonrası ilk MYK toplantısında ön değerlendirme yaptı. Sonuçların il il, bölge bölge ayrıntılı olarak analiz edilmesi, kayıpların nedenlerinin tespit edilmesi için komisyonlar kurulması kararı alındı. Bu kapsamda ilk olarak büyükşehirlerdeki düşüş masaya yatırılacak. AK Parti, İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir büyükşehir belediyelerinin de bulunduğu birçok kentte istediği başarıyı elde edemedi. AK Parti’nin 15’i büyükşehir toplam 39 olan belediye sayısı bu seçimde 24’e düştü.

  

EN ÇOK DÜŞEN İLLER DE ARAŞTIRILDI

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Malatya AK Parti’nin oyunun en çok düşüş yaşadığı yerler olarak seçimde öne çıktı. Oy erozyonu Şanlıurfa’da yüzde 27,18, Kahramanmaraş’ta yüzde 25,20, Kayseri’de yüzde 24,78’i, Konya’da yüzde 21,10’u, Malatya’da yüzde 19,51’i buldu. Bu arada 2019 yılına göre büyükşehirlerde en az oyu düşen büyükşehirler ise İzmir, Samsun, İstanbul, Antalya ve Aydın.

İYİ Parti itiraz etti AK Parti'nin oyu arttı! Ordu'da başkan yine Güner
İYİ Parti itiraz etti AK Parti'nin oyu arttı! Ordu'da başkan yine Güner

Gündem

İYİ Parti itiraz etti AK Parti'nin oyu arttı! Ordu'da başkan yine Güner
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zafer Şahin'den AK Parti'deki o isimlere görülmemiş tepki: Lütfen köşene çekil, yeter köşene çekil
Zafer Şahin'den AK Parti'deki o isimlere görülmemiş tepki: Lütfen köşene çekil, yeter köşene çekil

Gündem

Zafer Şahin'den AK Parti'deki o isimlere görülmemiş tepki: Lütfen köşene çekil, yeter köşene çekil

AK Parti Ankara İl Başkanı işaret etti: Gösterdiğimiz gayret yeterli olmadı!
AK Parti Ankara İl Başkanı işaret etti: Gösterdiğimiz gayret yeterli olmadı!

Siyaset

AK Parti Ankara İl Başkanı işaret etti: Gösterdiğimiz gayret yeterli olmadı!

CHP tepki gösterdi! AK Parti’den o ilde seçim sonuçlarına itiraz
CHP tepki gösterdi! AK Parti’den o ilde seçim sonuçlarına itiraz

Gündem

CHP tepki gösterdi! AK Parti’den o ilde seçim sonuçlarına itiraz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Komisyon kurmaya gerek yok. Öteden beri olan sorunlar son hatalarla vatandaşı çikeden çıkarttı 1.Vatandaşlar Suriyeli istemiyor 2.Afgan vb kaçak istemiyor 3.milyonlarca yabancı istemiyor 4.marketlere fahiş fiyat uygulayanlara engel olacağız diye kandırılmak istemiyor 5.Memur Emekli çalışan maaş adaletinin sağlanmasını istiyor 6.Her önüne gelene Devlet kesesinden vatandaşa sorulmadan milyarlarca yardım yapılmasını istemiyor 7.Güzel Dinimizin dinci menfaatçilerin eline terkedilmesini istemiyor 8.hesapsızca açılan üniversitelere gidip işsiz kalmak istemiyor 9.Reisin herşeyi bilmesini istemiyor

bekir

hayat pahalılığı ve emeklilerin iyice ezilmesi...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23