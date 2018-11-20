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Bu sebze ve bitkilerin faydalarına şaşıracaksınız!

Bu sebzelerin faydasına şaşıracaksınız. İşte bu sebzeler ve bitkiler hakkında önemli bilgiler…

20 Kasım 2018 Salı 19:23
Bu sebze ve bitkilerin faydalarına şaşıracaksınız!

Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte vücut iltihaplara karşı korunmasız bir hale gelir. İltihap oluşması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur, sık görülen nedenler arasında enfeksiyon kapmak, zatürre, lupus, romatizma gibi hastalıklar yer alır.

Vücudun birçok farklı bölgesinde görülebilen bu sağlık sorunu enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu bir kalkan olarak da adlandırılabilir. İltihap söktürücü bitkiler günümüzde çoğu uzman tarafından önerilen iltihap kurutucu yöntemler olarak bilinmektedir. İltihap söktürücü bitkiler nelerdir, gelin birlikte göz atalım.

ISPANAK

Sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur. Ispanak içinde yer alan diğer bir madde ise alfa-lionelik (ALA) isimli asittir. Bu asit iltihapların neden olduğu ağrıları azaltan bir etkiye sahiptir.  Ispanaktan yararlanabilmek için yemeğini yapabilir ya da suyunu tüketebilirsiniz.

OREGANO

Serbest radikallerle savaşan bileşendir. Oreganonun içerdiği bioflavanoid ve polifenol maddeleridir. Hücrelerde ne kadar serbest radikal varsa vücutta oluşan iltihap da o kadar azalacaktır.

CAYENNA BİBERİ

İçerisinde kapsaisin adlı madde özel olarak diğer iltihabi hastalıklar ve artrit hastalıklarla ilgili olarak COX -2 adlı enzimi yok etmektedir.

ISIRGAN OTU

Oluşan toksinleri böbrekler aracılığıyla atılmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda vücuttaki iltihabın kimyasalları azaltır ve ağrı kesici özelliği taşımaktadır.

FESLEĞEN

İltihapla savaş verme de ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen öjenol dur. Fesleğen iltihap giderici özelliğe sahiptir.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 19:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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