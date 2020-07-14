Bu rezillikler yeni değil, senelerdir devam ediyor! “Aleyna Tilki’yi saldılar ortalığa pedofili sektöre rahatça girdi”

Wayfair isimli e-ticaret devinde, ürünlerin arasına gizlenen şifreler üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Dünya kamuoyunu ayağa kaldıran iddiaların ardından Türkiye’deki e-ticaret siteleri de gündeme gelirken, pedofili rezilliğinin nasıl yayıldığı sorusu da akıllara geldi.

Wayfair hakkındaki iddiaların ardından Yağmur İbiç isimli blogger’ın kaleme aldığı bir yazı sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

İbiç’in yazısı şu şekilde:

Bundan yıllar yıllar önceydi, bir televizyon programında seyretmiştim.

Bir genç kız evlilik yapıyor, hamileyken sair sebeplerden dolayı boşanmak istiyor.

Kızın babası şart koşuyor "seni kabul ederim, ama bebeği değil!" Derken kız boşanıyor, ve bunlar bebeği bir internet sitesine şifreli şekilde ilan vererek satmaya çalışıyorlar..

Bu durum bebeğin öz babasının ihbarıyla ortaya çıkıyor, hatta bunu haber yapan kanalın muhabirleri sitede daha bir çok bebeğin satılmaya çalışıldığını farkediyor ve arayıp pazarlık dahi yapıyorlar..

Yani diyeceğim o ki, bugün Wayfair diye yıkıyoruz ortalığı ama, bunların hepsi seneler evvel televizyonlarda öğlen kuşağı programlarında işlendi, akşama yapacağı yemeğin derdinde olan teyzeler fasulye kırarak izledi ve geçti..

Daha karnında olan, canında can olan yavrusunu internet sitesinde satmaya çalışan bir anne(!) gördü gözlerimiz..

Belki o süt kuzusunu bir pedofili sapığı satın alacak ve hergün çirkin cinsel saldırılarına mağruz bırakacaktı?

Belki üzerinde denemediği pislik kalmayacaktı o yavrunun!

Bunları dehşetle düşünmüş, elimden hiçbirşey gelmediği için günlerce uyuyamamıştım.

Bugün yine böyle bir haberle sarsıldı ortalık, şaşırdım mı?

Hayır..

Hani ben komplo teorileri yazıyorum, moral bozuyorum ya..

Bakmayın siz bana.

Ama bu gerçeklere de kapatmayın gözlerinizi!

Türkiye'de 170 binin üzerinde kayıp çocuk var ve kaçırılma vakaları 3 kat artmış durumda.

Niye!?

Şu gerçeği bir kabullenelim.

Artık "kadın" cazip gelmiyor, bir çocuk bedeni kadar..

Böyle sapkınlar sardı dört bir yanımızı.

Kuran'daki "nesli ifsad edecekler" ayeti, artık gerçekleşti.

İnsanlar artık cinsellikte sınır tanımıyor, tatmin olmuyor.

Şimdi açık açık konuşacağım, kimse beni ayıplamasın.

Çünkü kız evladları olan bir anne ciğeriyle yazıyorum bunları.

Şuan dünyada ki pornografik sektör dahi kadın üzerinden değil, çocuk ve ensest ilişkiler üzerinden yürüyor.

Senelerce "kuzenimle yakınlaştım, yengemi öptüm, ablamla uyudum, annemle sarıldım" tarzında hikayeler ve videolar döndürdüler ortalıkta, bir kaç ünlü de öz yeğenleriyle yakınlaşırken sözde kameramanlara yakalandı, oysa bunlar hep kurguydu.

Birde üzerine hiç büyümeyecek, hep çocuğu temsil edecek ve cinsel hareketler sergileyecek bir Aleyna Tilki saldılar ortalığa pedofilide böylece bu sektöre rahatça eklenmiş oldu.

Bu kıvama yıllardır gelindi zaten.. Toplum çocuğa "cinsel bir obje" gözüyle bakma kıvamına geldi!

Bugün ise bir eşya satarcasına çocuk satıyor olmaları artık gayet normal.

ÇÜNKÜ ALICISI VAR!

Kimse senin çocuğuna aynı gözle bakmıyor artık!

Yedirdikleriyle, içirdikleriyle, enjekte ettikleriyle sapık toplumlar oluşturdular.

Artık herkes hedeftedir.

Kimseye güvemeyin, çocuk emanet etmeyin, resimlerini interneye yüklemeyin!

İnanın biraz bahsetsem uykularınız kaçar!

Bu çocukların ölmeden evvel kendi çığlıklarından kulak zarları patlıyor, nefes alamadıklarından ciğerleri parçalanıyor ANLATABİLİYOR MUYUM!

Artık durum öylesine normalleşti ki, internet sitelerinden pazarlanır oldu çocuklarımız.

Şimdi sabaha kadar yazsak ne olur ki?

Bir "PARDON" der, herşeyi iki güne unuttururlar..

Her zaman diyorum..

Bu asrın firavunları, geçmiş firavunlardan daha zalim, daha acımasız!

Ve bize düşen Musa Aleyhisselam'ın annesi olmak!

Sandıklarda saklamak yavrularımızı!

Yapacak başka hiçbirşeyimiz yok..

Rabbim, bizi ve neslimizi koru!

Ahir zamanın dehşetli imtihanlarına tutulduk, biz emanetlerinin emanetçisiyiz, onları koru Ya Rabbi!.

Kanımızla, canımızla mücadele edeceğiz.

Bu sapıkların şeytanı, bizim ise Rabbimiz var!

Onlara hiçbir yavrumuzu yedirmeyeceğiz.. Bunun için bilinç lazım, sorgulayan bir beyin lazım.

Ne olur bıkmadan, usanmadan anlatın çevrenize bu tuzakları.

Artık Deccalizme doğru sürüklenen bu dünyada, hür zihniyle düşünen son nesiliz..

Safları sıkılaştırın..