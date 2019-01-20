Bu rezalet ne zaman son bulacak!

Beylikdüzü’nün en işlek caddelerinde ahlaksız kadınlar ve travestilerin gece yarısı yaptığı fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı caddede uzun kuyruklar oluşturdu.

Cadde ortasında kepazelik

Beylikdüzü’nü mesken tutan ahlaksız kadınlar, yol kenarlarında ve caddelerde kimseye aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yapıyor. Bekledikleri yerde duran otomobillerin içindekilerle pazarlık yapan kadınlar, anlaştıkları sapık sürücülerin araçlarına binip gidiyor. Diğer kadınlar ise yoldan başka bir sapık beklemeye devam ediyor. Fuhuş yapan kadınları görüp araçlarını yavaşlatıp veya duran sürücüler zaman zaman yolda uzun kuyruklar oluşturuyor.

Öte yandan uzun süredir bölgede fuhuş ticaretinin devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, emniyet yetkililerinden bu duruma bir çözüm bulmasını istiyor.

Kaynak: İHA