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Siyaset Bu rakamı beklemiyorlardı: Son anketlerde Başkan Erdoğan’ın oy oranı CHP’lileri çıldırttı!
Siyaset

Bu rakamı beklemiyorlardı: Son anketlerde Başkan Erdoğan’ın oy oranı CHP’lileri çıldırttı!

AK Parti Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın paylaştığı bir gönderi, CHP’li trolleri çıldırttı. Son anketlerde Erdoğan’ın %56.3 oy aldığını kaydeden Sayan’ın paylaşımına binlerce yorum yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 15:01:00 -
Bu rakamı beklemiyorlardı: Son anketlerde Başkan Erdoğan’ın oy oranı CHP’lileri çıldırttı!

AK Parti Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın paylaştığı bir gönderi, CHP’li trolleri çıldırttı. Son anketlerde Erdoğan’ın %56.3 oy aldığını kaydeden Sayan’ın paylaşımına binlerce yorum yapıldı.

Türkiye, 2023’te yapılacak seçimlere kitlendi. Her gün farklı anket şirketleri oranlar paylaşırken, halk gerçek sonucu 20 yıldır olduğu gibi yine sandıkta gösterecek.

Son dönemlerde Cumhur İttifakı’nın oy oranını az göstermede birbirleriyle yarışan CHP’nin fonladığı anket şirketleri, yine her seçim olduğu gibi 2023’te de çuvallayacak.

Öte yandan AK Parti Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın paylaştığı bir tweet, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sayan, ‘’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anketlerde çıkan oy oranı %56.3. Gümbür Gümbür geliyoruz.’’ diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranını açıkladı.

Son anketlerde Erdoğan’ın %56.3 oy alması, her seçim sonrasında dumura uğrayan CHP’lileri çıldırtmaya yetti.

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Yorumlar

ADİL

evet soy ismi gibi er doğmuş reis
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