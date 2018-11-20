Bu rahatsızlık en çok yeşil gözlü kadınları tehdit ediyor



Allah bu "Endometriozis" denilen şiddetli sancılı adet kanaması ile belirti veren hastalıktan hanımları korusun. Hem çok can yakıcı hem de çok tehlikeli..

Adet ağrısı, kramp tarzında, bele ve kasıklara, bazen de bacaklara vurabilen şiddetli bir ağrıdır. Ayrıca bazı kadınlarda adet ağrısına; bulantı, kusma, sinirlilik, kabızlık, sık idrara çıkma gibi şikayetler de eklenebilmektedir.

Rahmin içerisinde bir tabaka bulunur ve bu tabaka her adet döneminde dökülerek adet kanaması başlar. Bazen bu tabaka, rahmin dışında çok daha vahim sonuçlar açacak biçimde meselâ yumurtalıklarda, mesanede, bağırsaklar üzerinde, böbrekte hatta beyin gibi organlarda bile gelişebilir. Bunun neden olduğu tam açıklanamıyor. Ancak anatomik bozukluklar, bağışıklık sisteminindeki aksaklıklar veya hormonal faktörler üzerinde durulmakta.. Sebebi ne olursa olsun, genel olarak bu hastalığa endometriozis teşhisi konulur.

Yeşil gözlü ve güzel kadınlarda daha çok

Bu hastalık, kısırlık şikayeti olan kadınların yarısında, gibi çocuk sahibi olmuş kadınların %20'sinde de gözlenmektedir.



Daha çok "modern yaşam"ın bir rahatsızlığı olarak bilinmektedir. Sosyo ekonomik seviyesi yüksek, şehirli hayatı olan ve garip bir şekilde yeşil gözlü güzel kadınlarda daha fazla..

Coğrafi faktörler veya genetik yatkınlık da hastalığın sebepleri arasında.. Hatta çocuğu olmayan genç kadınlarda da görülmekte..

Belirtileri neler?

Endometriozis bazen tamamiyle tesadüfen belirlenir, yani şikayet olmadan da gelişebilir. En fazla görülen şikayet, sancılı adet kanamasıdır.

Hatta hastalar bu dönemlerden çok korkarlar, ağrıyı dindirebilmek için acil servislere bile başvurdukları olmuştur.

Bunun dışında adet düzensizliği, sancılı büyük abdeste çıkma, bazen dışkıda kanama veya idrarda kan olabilir.

Akciğerlere yerleştiği zaman kanlı balgam çıkartmaya yol açabilir.

Allah korusun beyine yerleştiği zaman epilepsiye yol açmaktadır.

Çikolata kisti

Endometriozis en sık yumurtalıklara yerleşir ve yumurtalılarda çikolata kisti dediğimiz kitlelere yol açar. Çikolata kisti kasık ağrısı, kabızlık olabilir. Bazı durumlarda infertilite yani kısırlık şikayeti ile gelen ve hiçbir semptom göstermeyen kadınlarda da görülebilir.

Endometriozisdeki kasık ağrısı adet dönemleriyle alakalıdır. Sancılar kanama ile başlar ve adet dönemine devam eder, daha sonra kaybolur. Başka bir deyişle ağrılar her ay halinde mesai yaparlar.

Nasıl teşhis edilir?

Endometriozisin kesin teşhisi, lezyonu direkt olarak gördüğümüzde koyulabilir. Bu da ancak laparoskopi denilen yöntemle olur. Yani batın içersine endoskopik bir aletle girip rahmin üst kısmı, yumurtalıklar, bağırsaklar ve bunları çevreleyen zarlar direkt gözlemlenerek bulunur. Bazen mum alevi gibi sarı renkte olur, bazen de mürekkep renginde olabilir.

Tedavisi nasıl?

Endometriozisde iki ana şikayet vardır: Birincisi sancılı adet görme, diğeri ise kısırlıktır. Şikayetin tipine göre tedavi yolu farklı olabilmektedir.

Sadece ağrı şikayeti olan kadınlara ağrı kesiciler, hormonal ilaçlar verilebilir veya daha ağır olgularda cerrahi yöntemler önerilir. İnfertilite şikayeti olanlarda farklı görüşler olmakla beraber cerrahi yöntem ile daha çok laparoskopi tercih edilir.

Unutmamak gerekir ki endometriyozis "modern yaşam" şartlarının sebep olduğu bir rahatsızlıktır ve hayat şartlarını ve beslenme alışkanlığında yapılacak değişiklikler hastalığın ilerlemesini engelleyebilir.

İleri yaşlı kadınlarda rahim ile yumurtalıkların alınması kesin tedavi yöntemidir.

İLAÇLARIN DA YAN ETKİSİ VAR

Endometriozisin sebebi tam anlaşılamadığı için ameliyat sonrasında dahi nüksetme ihtimali 1. yıldan sonra %50'ye varmaktadır.

İlaç tedavisini kestikten sonra endometriyozise bağlı bulguların tekrarlayacağını göz önüne almak gerekir. Yani ilâç tam çare değil.

Kullanılan ilaçların endometriyozisi tedavi edici özelliği yanında maalesef yan etkileri de olmakta hatta bazen tedaviyi yarıda bıraktırmaya yol açmaktadır.

Beslenmenize dikkat etmelisiniz

Adet öncesi karın bölgesinde şişkinlik, ağırlık artışı, iştah artışı, sık yeme ihtiyacı, tatlıya düşkünlük, cilt bozukluğu, uyku sorunları, göğüslerde hassasiyet, bel ağrısı, kabızlık, baş ağrısı, çarpıntı, duygusal dalgalanmalar, olumsuz düşünceler, depresyon hali, yorgunluk, halsizlik, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, kendine güvenin azalması, gerginlik, kızgınlık ve öfke gibi fizyolojik ve psikolojik birtakım belirtiler gözlemlenir.

Onun için..

Kan şekeri dengesinin sağlaması için ana ve ara öğün düzenine dikkat edilerek azar azar ve sık sık beslenilmeli.

Karbonhidrat kaynağı olarak şeker, tatlı, çikolata gibi besinler yerine ekmek, kepekli makarna, esmer pirinç, bulgur, kuru baklagil ve sebzeler gibi kompleks karbonhidrat kaynakları tüketilmeli.

Tuz ve tuz içeriği yüksek salamura besinler, tuzlu bisküviler gibi besinlerden uzak durulmalı.

Bağırsakların çalışmasına yardımcı olan ve tokluk hissini artırmayı sağlayan lifli sebze ve meyvelere ağırlık verilmeli.

Çay, kahve, kola gibi kafein içeren içecek tüketilmemeli.

Hele hele sigara ve alkol tüketiminden kaçınılmalı.

Yeterince sıvı tüketilmeye özen gösterilmeli.

Egzersize mutlaka yer verilmelidir.