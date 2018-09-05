Bu püf noktaları aklınızda bulundurun

Mutfak tezgahınızın tertemiz olması ve mis gibi kokması için: Küçük bir leğene su doldurup içine sıkılmış limon suyu veya bir miktar tuz atın. Bu suyla bir bezi ıslatıp, silin. Böylece, tezgahınızın üzerine yapışan lekelerden kurtulmanız çok daha kolay olacaktır.

Işıl ışıl kristaller: Kristal bardaklarınızı yıkarken kullandığınız deterjana yarım su bardağı sirke ve tuz ekleyip, öyle durularsanız ilk günkü gibi parladıklarını görürsünüz.



Kireç lekelerine kolay çözüm: Eğer lavabonuzda kireç lekeleri oluşuyorsa, yarım limonla hızlı şekilde ovmayı deneyin. Sonra su ile çalkalayın ve kuru bir bezle kurulayın. Su koyup kaynattığınız kapların iç kısımları da zamanla kireçle kaplanır. En iyisi, bu kapların içine soyduğunuz patates kabuklarını koyup uzun süre kaynatmaktır. Zamanla içini kirecin kapladığı çaydanlığınızı, boşken kısık ateşin üzerine koyun. Çaydanlığı yakmamaya dikkat ederek, bir süre bu şekilde ısıtın. Göreceksiniz, kuruyan kireci kolayca çıkartabileceksiniz.

Buzdolabındaki kötü kokular: Buzdolabınızı ne kadar temiz tutarsanız tutun, zaman zaman hoş olmayan kokular alırsınız. Bunu önlemek için, küçük bir tabağa 3-4 limon dilimi koyun ve buzdolabının en alt gözüne yerleştirin. Ancak her sabah dilimleri yenilemeyi unutmayın.

Mutfaktaki çekmeceler: Mutfak tezgahının altında yer alan ahşap çekmeceler, zamanla eskir ve zor açılmaya başlar. Bu durumda tek yapmanız gereken, çekmecelerin kenarlarına talk pudrası serpmek ya da mum sürmektir. Böylece, çekmeceleriniz ilk günkü gibi kolayca açılacaktır.