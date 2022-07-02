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Ekonomi Bu petrol tahmini dünya gündemini altüst etti! Felaket tahmin olursa akaryakıt fiyatları 50 liranın üzerine fırlayacak
Ekonomi

Bu petrol tahmini dünya gündemini altüst etti! Felaket tahmin olursa akaryakıt fiyatları 50 liranın üzerine fırlayacak

Petrol krizi dünya genelinde büyük bir soruna neden oluyor. Rusya-Ukrayna savaşının durulmasıyla az da olsa düşüşe geçen petrol fiyatları için ABD'li yatırım bankası JPMorgan'dan şok eden bir tahmin geldi. Banka analistleri petrolün varil fiyatının 380 dolara tırmanabileceği konusunda uyarılar yaptı. Şayet bu tahmine yakın bir fiyatlama bile gerçekleşirse Türkiye'deki akaryakıt fiyatları 50 liranın üzerine çıkabilir.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 15:08:00 -
Bu petrol tahmini dünya gündemini altüst etti! Felaket tahmin olursa akaryakıt fiyatları 50 liranın üzerine fırlayacak

JPMorgan analistleri, G7 ülkelerinin Rus petrolüne dönük yeni yaptırımları durumunda varil fiyatının 380 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın analistleri, Rusya'nın ABD ve Avrupa'nın yaptırımlarına misilleme amacıyla ham petrol üretiminde kesinti yapabileceğini ve bu durumda petrolün varil başına fiyatının muazzam düzeyde artarak 380 dolara ulaşabileceğini söyledi.

Almanya'nın haziranda ev sahipliği yaptığı G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirilmesinin değerlendirileceği belirtilmişti. Ancak uzmanlara göre olası bir tavan fiyatı uygulaması Rusya'nın ihracatı azaltarak cevap vermesine neden olabilir.

Gözler Rusya'da

Bloomberg'in haberine göre, JP Morgan analistleri müşterilerine gönderdikleri notta, Moskova'nın sağlam mali pozisyonu göz önüne alındığında Rusya'nın, ekonomisine zarar vermeden günlük ham petrol üretimini 5 milyon varil düşürmeyi göze alabileceğini belirtti.

Söz konusu senaryo, dünyanın geri kalanı için felaket anlamına gelebilir. Uzmanlar günlük arzda 3 milyon varillik bir kesintinin Londra ham petrol fiyatlarını 190 dolara iteceğini, 5 milyon varillik kesinti durumundaysa fiyatın 380 dolara ulaşabileceğini yazdı.

Notta ayrıca, “Küresel petrol piyasasının sıkılığı Rusya'nın tarafında” ifadelerine yer verildi.

Yılbaşında 75 dolar seviyesinde olan brent tipi ham petrolün varil fiyatı halihazırda 111 dolar seviyesinde bulunuyor.

Benizne bir yılda yüzde 225 zam

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da bir sene önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı, yıllık yüzde 225, yılbaşından bu yana yüzde 105 oldu.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da bir sene önce 7,22 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Motorinde zam oranı yıllık yüzde 269, yılbaşından bu yana yüzde 133 oldu.

JP Morgan’ın öngördüğü gibi felaket senaryosu gerçekleşirse, bu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının daha fazla artmasını da beraberinde getirecek.

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Yorumlar

ata

tamam hoş da biz rusya ile bir ambargo konumuz yok... alırız normalden... bir de çıkmıyor mu ordan burdan petrol bizde???
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