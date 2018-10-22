'Bu oyunla bile kaybetmeyi hak etmedik'

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybedilen 3 puanın ardından yaptığı açıklamada basit goller yediklerini ve oyun olarak kaybetmeyi hak etmediklerini vurguladı.

Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirirken, "İlk yarıda oyun biz hakimdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Çok ucuz golü yedik ve tepki veremedik. Rakip sahada oynadık ama düşündüğümüz golleri bulamadık. 2-0 mağlup olmak, başladığımız oyun seviyesinin karşılığı değildi. Göztepe haddini bilerek oynadı ve kazandılar" dedi.

"SIRALAMA ŞU AN ÖNEMLİ DEĞİL"

Basın toplantısında açıklamalarına devam eden siyah-beyazlı teknik adam, "Sıkıntılar olacaktır, bunları mazeret olarak söylemek istemiyorum. Puan durumunda kimin kaçıncı sırada olduğu şu an önemli değil. Bizim kaybettiğimiz 12 puan var. 2-0'dan sonra oyuna hükmedeceğimizi düşünüyordum ama olmadı" dedi.

"BU OYUNLA KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

Deplasmanda kötü sonuçlar aldıkları ve bunun nedeni sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Biz deplasmanda ilk kez kaybettik. Her zaman istatistiklere bakılmaz. Bize yakışmayan goller yedik. Oyunumuzu üste çekebiliriz ancak bu oyunla bile kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bugün ne ortalar iyi geldi, ne de ceza sahası içinde topla buluşma anlarında iyi işler yapamadık" ifadelerini kullandı.