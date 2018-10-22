THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

'Bu oyunla bile kaybetmeyi hak etmedik'

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, kaybedilen Göztepe maçının ardından yaptığı basın toplantısında, basit goller yediklerini ve kaybetmeyi hak etmediklerini ifade etti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:17
'Bu oyunla bile kaybetmeyi hak etmedik'

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybedilen 3 puanın ardından yaptığı açıklamada basit goller yediklerini ve oyun olarak kaybetmeyi hak etmediklerini vurguladı.

Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirirken, "İlk yarıda oyun biz hakimdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Çok ucuz golü yedik ve tepki veremedik. Rakip sahada oynadık ama düşündüğümüz golleri bulamadık. 2-0 mağlup olmak, başladığımız oyun seviyesinin karşılığı değildi. Göztepe haddini bilerek oynadı ve kazandılar" dedi.

"SIRALAMA ŞU AN ÖNEMLİ DEĞİL"

Basın toplantısında açıklamalarına devam eden siyah-beyazlı teknik adam, "Sıkıntılar olacaktır, bunları mazeret olarak söylemek istemiyorum. Puan durumunda kimin kaçıncı sırada olduğu şu an önemli değil. Bizim kaybettiğimiz 12 puan var. 2-0'dan sonra oyuna hükmedeceğimizi düşünüyordum ama olmadı" dedi.

"BU OYUNLA KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

Deplasmanda kötü sonuçlar aldıkları ve bunun nedeni sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Biz deplasmanda ilk kez kaybettik. Her zaman istatistiklere bakılmaz. Bize yakışmayan goller yedik. Oyunumuzu üste çekebiliriz ancak bu oyunla bile kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bugün ne ortalar iyi geldi, ne de ceza sahası içinde topla buluşma anlarında iyi işler yapamadık" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 08:17
  1. beşiktaş
  2. şenol güneş
  3. göztepe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. İtiraf etti! ABD ile anlaşma yapıldı
    3. İlk kez konuştu! 'Kimseye ihtiyacımız..
    4. Öksürük nasıl geçer?
    5. Kaşıkçı'yı içeri girer girmez boğdular!
    6. 'Bu oyunla bile kaybetmeyi hak etmedik'
    7. Aydın'da kendini kamyonetin önüne..
    8. Endonezya'da ölü sayısı 2 bin 256'ya..
    9. İtiraf etti! Amerika ile anlaşma yapıldı
    10. Hava durumu Meteoroloji son dakika..
    11. Fenerbahçe'yi üzen olay: Ayağı kırıldı!
    12. Sinop'ta mantar ararken kaybolan çift..
    13. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    14. Enes Ünal 'ın takımı seriye bağladı!
    15. Sivas'ta 17 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?
    17. Fransa'da öğretmeninin başına silah..
    18. Adana’da PKK/KCK üyesi olduğu..
    19. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    20. 15 kişilik timi Asiri belirledi
    Sapkınlığın bu kadarı!
    Sapkınlığın bu kadarı!
    Suudi Arabistan'a bir destek de o ülkelerden geldi
    Suudi Arabistan'a bir destek de o ülkelerden geldi
    Siyonist gazete ortaklarını sattı, Trump ve Suudileri suçladı: Hepsi yalancı!
    Siyonist gazete ortaklarını sattı, Trump ve Suudileri suçladı: Hepsi yalancı!
    Başkan Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması! 'Salı günü hepsini anlatacağım'
    Başkan Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması! 'Salı günü hepsini anlatacağım'
    Kılıçdaroğlu yine Türkiye'yi şikayet etti
    Kılıçdaroğlu yine Türkiye'yi şikayet etti

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Eli kanlı Prens Selman'a şok! Tek tek çekiliyorlar
    Eli kanlı Prens Selman'a şok! Tek tek çekiliyorlar
    Kerkük'te Türkçe tabelalar indirildi
    Kerkük'te Türkçe tabelalar indirildi