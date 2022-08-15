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Siyaset Bu neyin talimatı? Hacıbektaş, Kılıçdaroğlu’na mı bağlı?
Siyaset

Bu neyin talimatı? Hacıbektaş, Kılıçdaroğlu’na mı bağlı?

CHP'nin arka bahçesi Cumhuriyet paçavrası, bir habere attığı başlıkla, "Hacı Bektaş-ı Veli, Kılıçdaroğlu'na bağlı" algısı oluşturmaya çalıştı. Görenleri hayrete düşüren haber tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 13:21:00 -
Bu neyin talimatı? Hacıbektaş, Kılıçdaroğlu’na mı bağlı?

Alevilik üzerinden mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıp mezhebini siyasetine alet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine bağlı medya organlarına ilginç haberler yaptırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine yapacağı ziyaretle ilgili bir haber yapan Cumhuriyet, habere attığı başlıkla pes dedirtti.

Haberde, Kılıçdaroğlu'nun Hacıbektaş Belediye Başkanı'nı aradığı ve "Erdoğan protesto edilmesin" diye talimat verdiği ileri sürüldü. Haber başlığında ise, "Hacıbektaş için talimat" ifadesine yer verildi.

Haberi görenler, "Hacı Bektaş-ı Veli sanki Kılıçdaroğlu'na bağlı. Kılıçdaroğlu koca evliyaya talimat veriyor!" yorumlarında bulundu.

İşte o haber:

5
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Yorumlar

ali

kilictar oglu bir alevi bunu her kes biliyor,bunu basiniza kim getirdi ve niye getirdiler muhim mesele,turkiyeyi parcalamak icin basiniza alevi koydular buyuk tehlike.

Rabia Zafer

KeMAL YALANDAROĞLU, HİÇ MAĞDURUM NUMARASI YAPMA MİLLET BU NUMARALARI YEMEZ.
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