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Medya Bu ne şımarıklık bu ne ego! Aleyna Tilki'nin çantasında çirkin mesaj
Medya

Bu ne şımarıklık bu ne ego! Aleyna Tilki'nin çantasında çirkin mesaj

Sosyal medya hesabından yaptığı skandal açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, bu kez de çantasının üzerinde yazan yazı ile çirkin bir mesaj verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 17:44:00 - 2022-06-18 17:54:23
Bu ne şımarıklık bu ne ego! Aleyna Tilki'nin çantasında çirkin mesaj

Magazin medyası tarafından gençlere örnek olarak gösterilen ve ahlaksız hareketleriyle tepki toplayan Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Henüz 21 yaşındayken kendini teşhir ederek çektiği rezil kliplerle para kazanan Tilki, arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda akşam yemeği yedi.

Yemeğin ardından dünyaca ünlü mağazaların bulunduğu açık alanda alışveriş yapan şarkıcı, karşılaştığı basın mensuplarına poz verdi.

Çantasındaki yazı dikkat çekti

Ailesinin de rezil yaşamını desteklediği 21 yaşındaki Tilki'nin çantasında "Erkekleri ağlatmayı severim" anlamına gelen İngilizce yazı dikkat çekti.

Çantasındaki yazı ile çirkin mesaj veren Tilki'nin şımarıklığı 'pes' dedirtti.

 

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