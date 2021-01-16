Bu nasıl şaka! Zihinsel engelli şahsa yapılanlar pes dedirtti
Sakarya’da zihinsel engelli şahıs, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşturulmaya zorlandı. Skandal hareketin şaka amaçlı yapıldığı iddia edildi.
Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi, Güneşler Mahallesinde meydana geldi. Özkan S. isimli zihinsel engelli birey, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşmaya zorlandı. Kamyonetin hareket etmesi sonrasında koşmaya çalışan zihinsel engelli bireyin aracın durdurulması için bağırdı. Adeta işkence gibi olan şakaya gülerek kayda alan arkadaşları ise o anları sosyal medyada paylaştı.
Görüntülerde, zihinsel engelli gencin kelepçelendikten sonra kamyonetin hareket etmesi ve engelli gencin bağırarak kamyoneti durdurması yer alıyor.