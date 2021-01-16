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Gündem Bu nasıl şaka! Zihinsel engelli şahsa yapılanlar pes dedirtti
Gündem

Bu nasıl şaka! Zihinsel engelli şahsa yapılanlar pes dedirtti

Sakarya’da zihinsel engelli şahıs, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşturulmaya zorlandı. Skandal hareketin şaka amaçlı yapıldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 15:22:00 -
Bu nasıl şaka! Zihinsel engelli şahsa yapılanlar pes dedirtti

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi, Güneşler Mahallesinde meydana geldi. Özkan S. isimli zihinsel engelli birey, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşmaya zorlandı. Kamyonetin hareket etmesi sonrasında koşmaya çalışan zihinsel engelli bireyin aracın durdurulması için bağırdı. Adeta işkence gibi olan şakaya gülerek kayda alan arkadaşları ise o anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde, zihinsel engelli gencin kelepçelendikten sonra kamyonetin hareket etmesi ve engelli gencin bağırarak kamyoneti durdurması yer alıyor.

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