  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bu nasıl insanlık! Oğluyla kavga eden minik çocuğa dehşeti yaşattı
Aktüel

Bu nasıl insanlık! Oğluyla kavga eden minik çocuğa dehşeti yaşattı

İstanbul Başakşehir’de bir kadın, oğluyla kavga eden küçük çocuğu okul bahçesinde yakalayarak dehşeti yaşattı. Çığlık çığlığa ağlayan çocuğa zorla özür dilettiren vicdansız kadın, o anları telefonla kayda aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 15:16:00 - 2021-09-25 15:17:05

İddiaya göre, aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden çocuğu bulup yakaladı.

Hakaretler yağdırdığı çocuğun çığlık çığlığa ağlamasına da aldırmayan vicdansız kadın, o anları da kayda aldı. Kadının sözlü işkencesi çocuğa özür diletene kadar devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay