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Aktüel Bu nasıl insanlık! Eşeğe yapılan zulüm kan dondurdu
Aktüel

Bu nasıl insanlık! Eşeğe yapılan zulüm kan dondurdu

Samsun'da arazide ağzı çelik tel ile bağlanıp ölüme terk edilen başıboş bir eşek bulundu. Eşeğin ağzındaki teli kırarak çıkaran Tunay Kurt, "Bu hayvanın günahı ne?" diyerek duruma isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 16:25:00 -
Bu nasıl insanlık! Eşeğe yapılan zulüm kan dondurdu

Samsun'un Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'nde oyun oynamak için dışarı çıkan Eylül Kurt adlı çocuk, boş bir arazide duran eşeğin ağzının tel ile bağlı olduğunu görüp, babası Tunay Kurt'a haber verdi. Kurt, eşeğin ağzına sarılı teli çıkardı. Kurtarılan eşek, bakım altına alındı.

Tunay Kurt, kızı sayesinde eşeğin ölümden döndüğünü söyledi:

"Bu hayvanın günahı ne? Bu hayvanın aç kalıp ölmesini mi istiyorsunuz? Allah kızımdan razı olsun, eğer o görmeseydi bu hayvan açlıktan, susuzluktan ölecekti."

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