Bu nasıl ilahiyatçı: Karar'ın hocası Mustafa Öztürk'ten skandal sözler!

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Daha önce Peygamberimiz'e (asm) ve Kur'an'a çirkin bir iftirada bulunarak "Bu, Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı, olabilir" diyen ve skandal sözleri nedeniyle Marmara Üniversitesi'nden istifa etmek zorunda kala, ardından manidar bir şekilde Avrupa'daki bir üniversiteden davet aldığı öğrenilen Prof. Dr. Mustafa Öztürk, hezeyanlarına devam etti.

Karar'dan Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'a konuşan Öztürk, sahabelerin birbirlerini kestiğini iddia ederek bu kez Hz. Ali başta olmak üzere Ashab-ı Kiram'a ve Peygamberimiz'in eşi Hz. Aişe'ye dil uzattı.

Sahabeyi hedef aldı

Kur'an'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (asm) dil uzatmakla kalmayan Öztürk, bu kez Peygamberimizin "Ashâb'ım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulmuş olursunuz" diye övgüsüne mazhar olan sahabeleri hedef aldı.

Din adına cinayetlerin işlendiğini öne süren Öztürk, Peygamberimizin vefatıyla da sahabelerin koltuk sevdasıyla kavga ettiği iftirasında bulunarak şunları söyledi:

"Din adına ne cinayetler, ne katliamlar, ne kötülükler, ne zulümler işlediğini herkes biliyor. Hz. Peygamber'in dizinin dibinde 20-30 senelik bir ömür geçir, bizzat vahiy ve Peygamber'in rehberliğinde yaşa, fakat daha onun cenazesi defnedilmeden koltuk kavgasına, hır güre başla... Sonra eskiye dayanan kabile asabiyetlerine rekabetine istinaden bir tarafta Peygamber eşi, öbür tarafında Peygamber damadı, Cemel Vakası patlak verdi. Peygamber'in vefatından 25 sene sonra Sahabe dediğimiz binlerce kişi birbirini kesti."

İslam'ın sahabeleri değiştirmediğini iddia etti

İslam'ın Sahabeleri değiştirmediğini iddia eden, kendi kız bebeklerini gömerken İslam'a girerek en ufak bir kul hakkına karşı nasıl hassas bir yapıya büründüklerini görmezden gelen Öztürk, "İslam'dan önce altın olan İslam'dan sonra işlenmiş altın olur. Kolye olur, bilezik olur. Altın yine altındır yani. Teneke ise yine tenekedir. Dolayısıyla ben dinin bir sihirli değnek işlevi gördüğüne inanmıyorum" dedi.

"Gazete okumuyorum ancak sizin yazılarınızı okuyorum"

"Ülkede iç açıcı bir şey yok" diye konuşan ve kendi yazdığı gazete olan Karar'ı bile okumadığını söyleyen Öztürk, Karar yazarlarına şirinlik yaparak "Ama sizlerin köşe yazılarını okuyorum" ifadelerini kullandı.