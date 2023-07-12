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Kadın - Aile Bu muhteşem kürle balgam ve öksürüğe son verin: Sağlık sorunları için yapanı zor günlerde ayağa kaldırır
Kadın - Aile

Bu muhteşem kürle balgam ve öksürüğe son verin: Sağlık sorunları için yapanı zor günlerde ayağa kaldırır

Yeniakit Publisher
2023-07-12 18:07:00 - 2023-07-12 18:29:00
Bu muhteşem kürle balgam ve öksürüğe son verin: Sağlık sorunları için yapanı zor günlerde ayağa kaldırır

Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar bulaşıcı oldukları için hemen her mevsim yakalanabilirsiniz. Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında yediden yetmişe herkesin kabusu soğuk algınlığı ve öksürük nöbetleridir. Özellikle mevsim geçişlerin daha sık yaşanan bu rahatsızlıklar beraberinde boğaz şişmesini de getirir. Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürürken adeta kahreden kuru ve balgamlı öksürük nasıl geçer, gece artan öksürüğü en çabuk ne iyileştirir? Bir süredir sağlık sorunları yaşayanlar için: Bakın bu defa ne önerdik: Ünlü tarif, çarpıcı tavsiye dikkat çekiyor

şişen ve ağrıyan bu boğazlarınız için muhteşem bir kür tarifi derledik. Bu kürle şişen ve ağrıyan boğazlarınızdan kurtulacaksınız. Bu şekilde doğal yöntemlerle ve ilaç kullanmadan boğazınızın iyileştiğini göreceksiniz. hiç aksatmayan, peş peşe kullanana şifa veriyor. Sağ salim oluyorsunuz, büyük bir yük yok olur. Doktora başvurular son bulacak. Ayrıca içeriğindeki vitamin sayesinde; vücuttan toksin atımını desteklemekte ve karaciğer sağlığını iyileştirmektedir. 

İhtiyacınız olan malzemeler:

5 cm uzunluğunda zencefil
Yarım limon
7-8 yemek kaşığı bal
Bu malzemelerin miktarını eşit miktarlarda artırarak daha fazla şurup hazırlayabilirsiniz ve bu şurubu kavanozda saklayabilirsiniz. Fakat en fazla bir ay bekletmelisiniz.

Hazırlanışı:

Zencefili ve limonu küçük parçalar halinde doğrayın.
Doğradığınız malzemelerin üzerine 7-8 yemek kaşığı balı ekleyerek iyice karıştın.
En az 1 gün buzdolabında bekletin.
Bekleyen karışımın sulandığını göreceksiniz. İster şurup şeklinde isterseniz de çay şeklinde tüketebilirsiniz. Şurup şeklinde tüketmek isterseniz 1 tatlı kaşığı tüketmeniz yeterli olacaktır. Çay şeklinde tüketmek isterseniz de 1 tatlı kaşığı karışımın üzerine bir bardak sıcak su ilave ederek tüketebilirsiniz. Bu muhteşem karşımla bir hafta sona değişimi fark edeceksiniz.

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