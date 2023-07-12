Enfeksiyona birebir: Bu meyveyi bilen suyunu içiyor! Sonucu bakın ne yaptı! İlaç yerine hemen sahibi olun

Antibakteriyel özelliğe sahip olan karamuk insan vücudundaki enfeksiyon ve iltihaplarla mücadele içindedir. Çoğu Sivas'ta doğal ortamda kendiliğinden yetişen Karamuk Bitkisi hem vitamin hem de mineral içeriği ile bir çok derde deva.

Karamuk Nedir? Karamuk meyve veren bir bitki türüdür. Kuru ya da yaş olarak aktarlarda bulunabilen karamuğun çayı ve hoşafı da yapılır.

Tansiyonu düşürmesi, kalbi koruması ve idrar yolu iltihabına iyi gelmesi karamuk suyu faydaları arasındadır. Karamuk meyvesi halk arasında karamık ve kadın tuzluğu gibi isimlerle de bilinir. Meyvesi, kökü ve yaprağından farklı şekillerde yararlanılan karamuk ülkemizde Doğu Anadolu bölgesi dışında birçok bölgede kolayca yetişir.

KARAMUK SUYU FAYDALARI NELERDİR?

Enfeksiyonlarla mücadele eder. Antibakteriyel ve anti fungal özelliklere sahip olduğu için enfeksiyonlara karşı korunmaya yardım eder.

Vücuttaki çeşitli iltihap ve enfeksiyonların etkisini hafifletir. İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Mesane, üriner sistem, boğaz ağrısı, sinüzit, bronşit gibi rahatsızlıkların iyileşmesine yarar sağlar.

Bağırsakları rahatlatır. Bağırsaklar üzerindeki düz kasları olumlu yönde etkileyerek hareket etmelerini sağlar. Bu sayede kabızlık ve ishal gibi sindirim yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Şeker hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düzenlediği için diyabete fayda sağlar. İnsülin duyarlılığını iyileştirir.

Kalp sağlığını korur. Birçok rahatsızlığın oluşması yada organların olumsuz etkilenmesi kalbe zarar verir. Kolesterol, kan dolaşımının azalması, hipertansiyon gibi rahatsızlıklar kalbi olumsuz etkiler. Karamuk suyu bu rahatsızlıkların etkisi azaltarak kalbi korur.

Karaciğer ve safra kesesini temizler. Karaciğer kanı temizler, yağları sindirmek için gerekli olan safrayı üretir. Safra kesesi, karaciğer tarafından salgılanan safra suyunu depolar. Karamuk suyu safra salgısını kolaylaştırır. Safra kesesi ve karaciğeri olumlu yönde etkiler.

Mideye iyi gelir. Mide bulantısı ve mide yanmasını geçirmeye yardım eder. Hazımsızlığa fayda sağlaması karamuk suyunun faydaları arasındadır.

Kan basıncını düşürür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bakteri ve parazitleri yok eder.

Sindirim sistemini rahatlatır.

Karın ağrısına iyi gelir.

Yüksek tansiyonu düşürür.

Sinir sistemini rahatlatır.

Menopoz ve özel döneminde yarar sağlar. Menopoz dönemi yan etkilerini yok eder.

Epilepsi için faydalıdır.

Karamuk dikeni faydaları nelerdir?

Karamuk dikenin sağlığımıza çok yönlü faydaları bulunmaktadır. Kısaca bunlardan bahsedecek olursak,

Karamuk dikeninin, iştah açıcı, vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirici,

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Damar sağlığını arttırıcı örneğin gevşeyen damarların daralmasını sağlayıcı,

Kusma ve mide bulantısını önleme etkisi,

Vücudunuzda biriken mikropların ve toksinlerin vücuttan hızlı bir şekilde atılmasını sağlayıcı,

Kadınların özel dönemindeki sancılarını azaltıcı etkisi ve düzenleyici etkisi ,

Bacaklarda ve vücudun belirli yerlerinde meydana gelen varislerin tedavisi,

Gözde meydana gelen arpacık, göz iltihapları ve katarakt gibi sorunları tedavi ettiği bilinmektedir.

Karamuk dikeni meyveleri nasıl tüketilmelidir?

Karamuk dikeni meyveleri olgunlaştıktan sonra taze bir şekilde de yenilebilir aynı zamanda kurutularak da tüketilebilir. Meyvesinin taze ve kurutulmuş bir şekilde tüketilmesi besin

değerlerinde herhangi bir azalma veya çoğalma etkisi yaratmaz.

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Karamuk dikeni çayı tarifi

Malzemeler

5 bardak kaynar su

20 gr karamuk kök veya yaprağı

Karamuk dikeni çayı yapılışı

5 bardak kaynar su içerisine 20 gr kök karamuk ilave edin. Koyduğunuz kabın kapağını sıkı bir şekilde kapatın ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Daha sonra günde 3 kez yemeklerden önce aç karnına tüketebilirsiniz. Ayrıca bu karışımı cilt hastalıklarında tonik olarak kullanabilirsiniz.

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