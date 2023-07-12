Lavanta yağının yararları nelerdir? Öyle bir faydaları çıktı ki şaşkına çeviriyor! Ünlü oldu

Sinop'un Bektaşağı köyünde 6,5 dönüm araziye lavanta eken Filiz Özdemir, ilde lavanta ekimini yapan ilk kişi oldu. Ayrıca Özdemir’in ektiği lavanta tarlası Sinop için alternatif turizm rotası oldu.

Sinop’ta ilk kez 2020'de kadın girişimci Filiz Özdemir tarafından oluşturulan lavanta tarlalarının sayısı, her geçen yıl artış gösteriyor. İlkbahar aylarında ekilen lavanta yaz aylarında çiçek açıyor. Kadın girişimcilerce kentteki farklı köylerde oluşturulan ve bazıları çiçek açan lavanta tarlaları, göz alıcı mor rengiyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Lavantanın yetiştirildiği tarlaları görmek için lavanta tarlasına gelen yerli ve yabancı turistler, güzel görüntü ve mis kokular eşliğinde gezmenin tadını çıkarıyor.

Lavanta, üretimiyle ekonomiye katkı sağladığı kadar sunduğu eşsiz manzarasıyla da turizmi canlandırarak, fotoğraf tutkunları ile yerli turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Lavanta ekimini yapan Filiz Özdemir, olumlu dönüşler aldığını belirterek, “Başka şehirlerde lavanta bahçelerinde festival ve şenlikler oluyordu. Lavanta Sinop’ta ilk olduğu için, ben de ses getirmek için tüm bayanları bir araya getirmek istedim.

Kadın girişimci olarak Sinop’ta 3 bayan olarak lavanta bahçeleri yapıyoruz. Gelmek isteyen ya da gelemeyen birçok kişi vardı. Bu etkinlik nedeniyle de herkesi bir araya topladık.

Kadın girişimci olduğum için çok tebrik ve takdir alıyorum. 'Isparta’yı ayağımıza getirdiniz' diyorlar. Bu sene turizme açılması da herkesi çok mutlu etti. İnşallah bahçelerimizi daha da büyük yapacağız. Daha da çok kitleye ulaşacağız. Beklediğimin üzerinde bir yoğunluk var. Hatta gelemeyenler de var. Hasadımızı haftaya yapacağız.Çünkü çiçeklerimiz artık geriye döndü. Daha sonra da lavanta yağlarını çıkartacağız” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peki, Lavanta Yağının Faydaları Nelerdir?

– Yastığınıza birkaç damla lavanta yağı damlatmak gece iyi bir uyku çekmenize yardımcı olur

– Çatlamış ve kuru ciltlere uygulandığı anda çatlakları onarır ve cildi nemlendirir

– Çatlamış ve kurumuş dudaklara lavanta yağı oldukça faydalıdır

– Uçuklara lavanta yağı sürülmesi halinde daha çabuk geçecektir

– Lavanta yağı su ile karıştırılıp güneş yanıklarına sürüldüğünde yararlı etkisi bulunur

– Koltuk altınıza lavanta yağı sürmeniz halinde ter kokusundan eser kalmaz

– Yanmış cilde lavanta yağı sürülmesi halinde yanma hissini giderir

– Lavanta yağı damlatılmış suyla ayaklarınızı yıkamanız ayak ağrılarınızı giderir

– Antiseptik özelliği sayesinde yeni oluşmuş yaralarda faydalıdır

Saç Dökülmesi İçin Lavanta Yağı Kullanımı

– 2 damla kekik yağı

– 2 damla sedir ağacı yağı

– 4 çay kaşığı zeytinyağı

– 2 damla lavanta yağı

– 3 damla biberiye yağı

Temiz bir kap içerisinde tüm malzemeleri bir araya getirerek karıştırınız. Elde ettiğiniz karışımı saç derinize masaj yaparak yedirin. 15 dakika bekledikten sonra saçlarınızı temizleyebilirsiniz. Karışımı 2 günde bir saçlarınıza uygulayarak birkaç hafta sonra sonuç alabilirsiniz.

İlginizi çekebilir→ Gece yatmadan bunu için ve karaciğeriniz tertemiz olsun: Tüketirseniz etkisi müthiş, sorunlar sona erdi!→ TIKLAYINIZ