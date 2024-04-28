“Bu memleket bitmiştir” Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu böyle yorumladı Nedim Şener paylaştı
Gazeteci Nedim Şener, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu’nun bir TV söyleşisini paylaştı. İkilinin söyleşisinde Erhan Afyoncu “Bu ülkede Türküm demekten millet utanmaya başladı” diyerek “Türk Tarihçiler” isminin Türkiyeli Tarihçiler olarak değiştirilmesini eleştirdi.
Gazeteci Tarihçi Murat Bardakçı ile Tarihçi Erhan Afyoncu’nun TV söyleşisini gazeteci Nedim Şener, “Sağol, var ol” diyerek X hesabından paylaştı.
Erhan Afyoncu Türk tarihçiler grubunun adının Türkiyeli Tarihçiler olarak değiştirilmesini eleştirdi. “Bunu duyunca kafamdan kaynar sular dökülse bu kadar ızdırap vermezdi. Çünkü mesele şu, Türk kelimesinin yerine Türkiye kelimesini kullananlar var ama bir tarihçi bunu kullanıyorsa memleket bitmiştir” dedi.
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