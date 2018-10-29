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Bu mantara da dikkat etmelisiniz

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi olduğu öne sürülen "Ganoderma Lucidum (Reishi)" ya da "Kırmızı Reishi" olarak bilinen mantarın, kemoterapi alan hastalarda kullanılması tehlikeli..

29 Ekim 2018 Pazartesi 19:50
Bu mantara da dikkat etmelisiniz


‘Prof. Dr. İsmail Çelik, "Kırmızı Reishi" mantarının, bağışıklık sistemi zayıflayan kanser hastalarınca kullanımının arttığını ancak ancak bunun tedavi açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Bu mantarın "kadınlık hormonu" ve teratojen (ceninler üzerinde kanser yapıcı etki) olan dietilstilbestrol (DES) maddesini taşıdığını anlatan Çelik, "Bu maddeler, önceleri prostat kanseri tedavisinde kullanılmıştır. Ancak 2002 yılında ilaç olarak kullanılması FDA tarafından yasaklanmıştır." diyor.

‘Yan etkisi olmadığı bilgisi yanlıştır’

Çelik, Reishi mantarının kullanımına bağlı çeşitli ölüm vakaları olduğuna dikkati çekerek, "Bunun kullanımına bağlı, karaciğer yetmezliği ve arkasından ölümle sonuçlanan vakalar tıbbi literatürde bildirilmiştir" dedi.

Bazı haberlerde Reishi'nin yan etkisinin olmadığı yönündeki bilginin "kesinlikle yanlış" olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 19:50
  1. Kırmızı Reishi
  2. kırmızı reishi mantarı
  3. zarar
  4. kanser tedavisi

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