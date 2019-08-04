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Bu linklere sakın tıklamayın! "İnsanları zaaflarından vuruyorlar"

Oltalama yöntemiyle vatandaşları sağlığına kavuşturma, kolay yoldan para sahibi yapma gibi vaatlerle gönderilen linkler, insanları mağdur edebiliyor. TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, bu konuda vatandaşları bilgilendiren çalışmalar yapılsa da, dolandırıcıların bazı insanları zaaflarından yakaladığını söyledi.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:16
Bu linklere sakın tıklamayın! "İnsanları zaaflarından vuruyorlar"

Uydu televizyonu veya internet aracılığıyla yapılan uzaktan satış yöntemiyle kişilerin sağlığa kavuşma, kısa yoldan çok kazanç sağlama ya da değerinin altında fiyatla ürün sahibi olma gibi isteklerini kullanan bazı firma ya da şahıslar, e-posta adreslerine veya hesaplarına link göndererek, oltalama (phishing) yöntemiyle vatandaşları dolandırıyor.

Uydu televizyonu veya internet aracılığıyla yapılan uzaktan satış yöntemiyle kişilerin sağlığa kavuşma, kısa yoldan çok kazanç sağlama ve değerinin altında fiyatla ürün sahibi olma gibi isteklerini kullanan bazı firma ya da kişiler kullandıkları çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırıp mağdur ediyor. Tele pazarlamanın yanı sıra sosyal medya kanallarını da etkin kullanan bazı firma ya da şahıslar, uçuk vaatlerle yaptıkları tanıtımın ardından kişilerin elektronik posta adreslerine veya hesaplarına gönderdikleri şüpheli linklerle oltalama (phishing) yaparak, nitelikli dolandırıcılık suçunu işliyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicileri koruyacak ve dolandırıcıları cezalandıracak mevzuatın bulunduğunu, Avrupa Birliği ile uyumlu yasaların uygulanmasında ve denetimde bazı sorunlar yaşandığını anlattı.

Küçük, dolandırıcıların bu boşluğu fırsat bilerek, tüketicilerin sağlık sorunlarını, ihtiyaçlarını ve zaaflarını kullandığını kaydederek, "Bu konuda tüketici dernekleri, ilgili bakanlıklar ve kurumlar vatandaşları bilinçlendirici ve uyarıcı çalışmalar yapıyorlar. Ancak insanların sağlık, cinsellik veya çok para kazanma gibi zaaflarını kullanıp yine de onları dolandırıyorlar." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:16
  1. oltalama
  2. phishing
  3. dolandırıcıları
  4. dolandırma
  5. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük

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