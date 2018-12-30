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Bu kuzu başka kuzu! Tanesi 2 bin 500 TL

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde özel olarak yetiştirilen ve henüz üç aylıkken 2 bin 500 liraya satılan ’İle de France’ ırkı kuzular, vatandaşlar tarafından yoğun rağbet görüyor.

30 Aralık 2018 Pazar 14:00
Bu kuzu başka kuzu! Tanesi 2 bin 500 TL

Et ve yavru verimi yüksek olan koyun ırklarından birisi olarak gösterilen ’İle de France’ koyun ve kuzuları üreticinin yüzünü güldürüyor. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde damızlık koyun üreticiliği yapan işletmeden kuzu, koyun ve koç almanız için en az 6 ay beklemeniz gerekiyor.

6 ay öncesinden kaporo vermek gerekiyor

Küçükbaş hayvan üreticisi Berkay Yıldız, "Yenişehir’de işletmemiz var, küçükbaş damızlık hayvan üzerine çalışıyoruz. Yalnızca İle de France yetiştiriyoruz. Hayvan satışlarımızda 6 ay öncesinden kaporalarını aldığımız hayvanlarımızı üç aylık olarak teslim ediyoruz. Aşıları, her şeyi tam anlamıyla yapıldıktan sonra, hayvanlarımız yeme alışınca üreticilerimize teslim ediyoruz. Hayvanlarımızın 3 aylık ücretleri 2 bin 500 lira. Dişi ve erkek satış fiyatlarımız var” diye konuştu.

3 ayda ortalama 60 kiloya ulaşıyor

Yıldız, "İle de France koyun ırkı Fransızların dünyaca ünlü koyun ırklarından birisidir. En büyük özellikleri etçi bir hayvan olması ve çoklu doğum özelliğine sahip olması. Biz bu saf ırkı Fransa, Romanya, Ukranya gibi ülkelerden bulamayınca sonunda Macaristan’da 2 ay bütün çiftliklerde yaptığımız araştırmalar sonunda bularak özel izinle Türkiye’ye getirdik. Bu koyunların kuzuları 3 ayda ortalama 60 kiloya ulaşırken, diğer ırklarda bu rakam 35-40 kilo arasında kalmaktadır. Aynı zamanda koçları etçi özelliklerini melezlemede diğer ırklara aktararak üreticinin daha az sürede daha fazla gelir elde etmesine sebep oluyor. İlerleyen zamanlarda anaç koyun satışımız da olacak. 1-2 yaşlarında koç satışlarımız var. Büyük koçlarla ilgili 1 yaşında olanları 4 bin 500 lira civarında satıyoruz, baba koçlar da 6 bin lira civarında. Bu koyunun en büyük özelliği ikizlik, üçüzlük oranının yüksek olması ve et randımanının çok iyi olması. Yüz günlük bir kuzumuzun canlı ağırlığı 55 kiloya ulaşmaktadır” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 14:00
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