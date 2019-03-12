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"Bu köklü kulüp yaşamalı"

- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal:"Ligde kalmamız mümkün görünmüyor. Tek amacımız kaldı, Türk futboluna genç oyuncular kazandırmak"

12 Mart 2019 Salı 22:15
"Bu köklü kulüp yaşamalı"


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Ligde kalmamız mümkün görünmüyor. Tek amacımız kaldı, Türk futboluna genç oyuncular kazandırmak." dedi.

Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç bir takımla Altay gibi zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını ve buna göre çalıştıklarını anlattı.

Takımın alınan mağlubiyetlerden çok etkilendiğini belirten Öcal, "Aşmak için oyuncularla tek tek ilgileniyor, özel çalışmalar yapıyoruz. Ligin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Artık ligde kalmamız mümkün görünmüyor. Gelecek yılın planları yapılıyor. Tek amacımız kaldı, Türk futboluna genç oyuncular kazandırmak. Buna gayret gösteriyoruz. Karabüklüler bu takıma sahip çıkmalı. Bu köklü kulüp yaşamalı. Bu tür takımlar kolay oluşmuyor. Değeri bilinmezse yazık olur." diye konuştu.


- Altay maçı hazırlıkları


Kırmızı-mavili ekip, ligin 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda yapacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki 2 saatlik antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından kondisyon çalışması ve yarı sahada maç yaptı.

Sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut, idmana katılmadı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 22:15
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