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Spor Bu karar çok konuşulacak! Trabzonspor'un yeni teknik adamı belli oldu
Spor

Bu karar çok konuşulacak! Trabzonspor'un yeni teknik adamı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-12 13:36:00 -
Bu karar çok konuşulacak! Trabzonspor'un yeni teknik adamı belli oldu

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır."

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