Bu karar çok konuşulacak! Trabzonspor'un yeni teknik adamı belli oldu
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır."
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