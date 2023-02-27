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Siyaset Bu kadarına da pes! CHP'li Tunç Soyer'in foyası ortaya çıktı
Siyaset

Bu kadarına da pes! CHP'li Tunç Soyer'in foyası ortaya çıktı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından Adıyaman Gölbaşı'na su ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden bir paylaşımda bulundu. Ancak bölgedeki su çalışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olmadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 21:33:00 -
Bu kadarına da pes! CHP'li Tunç Soyer'in foyası ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremden etkilenen bölgelere su verilmesi için çalışmalar yapılıyor. Birçok belediye ve kurumun birlikte yürüttüğü Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine su ulaştırma çalışmalarında ise şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir manipülasyona imza atarak kendileri çalışmadığı halde bölgedeki çalışmaların üzerine kondu.

Gölbaşı'ndaki su ulaştırma çalışmaları Tokat Valiliği, Tokat, Esenler ve Altınordu Belediyeleri ile Devlet Su İşleri ekipleri tarafından devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı açıklama, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya “Pes doğrusu!” dedirtti.

Soyer'den manipülasyon dolu paylaşım

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Adıyaman Gölbaşı'na kesintisiz su ulaştırmak için İZSU Ekiplerimiz malzeme tedariğine ve çalışmalara devam ediyor” şeklinde bir paylaşım yaptı. İlçede tamamen çökmüş durumda olan içme suyu ana şebekesinden ilçenin su depolarına su veren Tokat, Esenler ve Altınordu Belediyeleri ile Devlet Su İşleri ekipleri de Soyer’in açıklamasını büyük şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladı.
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Başkanlar "pes" dedi

Soyer'in manipülatif paylaşımının ardından Esenler Belediye Başkanı Göksu, bir tweet atarak “Pes doğrusu… Gölbaşı’nda Tokat Belediye’miz, Eyüp Eroğlu Başkanımız, DSİ Genel Müdürlüğümüz, Tokat Valiliği’miz ve İller Bankası ile gece gündüz evlere su vermek için çalışmışız, suyu vermişiz, çıkmış bunu bile kendinize mal etmişsiniz. Bari bugün manipülasyon yapmayı bırakın” ifadelerini kullandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da, “Pes” diyerek yaptığı bir paylaşımla "Gece gündüz demeden sadece Hakkın ve Halkın rızası için çalışan; @tokatvaliligi, @TokatBelediye, @esenlerbelediye'sine, @ilbanktr ve @dsi_gn_md'ne teşekkür ederim. Hiçbir yerde göremediğimiz İZSU ile Gölbaşı Belediyesi yetkililerinden bir teşekkür beklerdik." şeklinde bir tweet attı.

 

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