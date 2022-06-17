Bu kadar mı düştün Bülent Arınç? Çirkin sözleri Kılıçdaroğlu'nu mest etti
"Türk Demokrasi Vakfı" toplantısında Bülent Arınç'ı adam yerine koymayıp elini sıkmayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Arınç'ın AK Partililere yönelik çirkin sözleri sonrası mest oldu. Kılıçdaroğlu toplantı sonrası Arınç'ın yanına gelerek elini sıkarken söz konusu görüntüler "Bu kadar mı düştün Bülent Arınç?" dedirtti.
Geçtiğimiz gün Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türk Demokrasi Vakfı" toplantısına katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ı adeta adam yerine koymayarak elini sıkmadı.
Toplantı öncesi protokolde bulunanlarla tek tek tokalaşıp selam veren Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ı pas geçti.
Bülent Arınç ile göz göze gelen Kılıçdaroğlu, bir süre Arınç'a baktıktan sonra elini uzatmadan diğer protokol üyelerine selam vermeye davam etti.
Programda söz alan Bülent Arınç'ın AK Partililere yönelik çirkin eleştirileri üzerine mest olan Kılıçdaroğlu toplantı öncesi yüzüne bakmadığı Arınç’ın elini sıktı. Söz konusu görüntüler "Bu kadar mı düştün Bülent Arınç?" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.