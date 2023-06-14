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Aktüel Bu kadar da olmaz! Yangın hortumundan bakın ne çıktı
Aktüel

Bu kadar da olmaz! Yangın hortumundan bakın ne çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 12:04:00 -
Bu kadar da olmaz! Yangın hortumundan bakın ne çıktı

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda yangın hortumunun içine gizlenmiş halde 9 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen bir kargoyu risk analizi dahilinde incelemeye alındı. İncelemeye katılan narkotik dedektör köpekler, kargoya ayrı ayrı yoğun tepki verdi. Gümrük Muhafaza ekipleri bunun üzerine kargoyu açarak arama yaptı. Kargonun içinden yangın hortumu çıktığı görülürken, köpeklerin tepkisi üzerine hortumun bir kısmı kesilerek içi kontrol edildiğinde beyaz kristal maddelerin olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede maddenin metamfetamin olduğu belirlendi. Operasyonda toplam 9 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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