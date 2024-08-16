Bu işte bir terslik var! “Bu devlet katil bu devleti yıkmamız gerekiyor” diyen kişi neden hala mecliste konuşturuluyor… Terör sevici Ahmet Şık’ın skandal videosu

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil bir devlettir. Bu devleti yıkmamız gerekiyor” diyen TİP Milletvekili terörsevici Ahmet Şık’ın AK Parti sıralarına dönüp "Sizde utanma yok. Zerre miskal utanmanız yok. Haysiyetiniz yok" diye höykürmesi Şık’ın daha önce yaptığı konuşmayı gündeme getirdi. Şık konuşmasında TC devletine katil diyerek bu devleti yıkmamız gerekiyor diye daha önce de höykürmüştü.

Ahmet Şık skandal videosunda şunları söylemişti: “Bu devlet katil bu devleti yıkmamız gerekiyor… Gerçekten odağına yurttaşı koyan asgari hukuk normlarını kendine rehber edinmiş ve bu ülkede barışı tesis edecek doğru bir devleti kurmak için yıkmak gerekiyor. Bu devleti yıkmadan doğru devleti kurmadan bu ülkede ne hukukun üstünlüğünü egemen kılabiliriz ne de demokratik değerlerin köklü bir şekilde yer edinmesini sağlayabiliriz. Bu kadar basit. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir. Sen yeni cinayetler işlemesine engel olmak istiyorsan bunu yıkacaksın ve doğru devleti kuracaksın..”

Vatandaşlar böyle konuşan bir terör sevicinin hala neden TBMM’de konuşturulduğunu sorgulamaya başladı.

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