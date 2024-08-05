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Gündem Bu işin içinde kesin bir bit yeniği var! Bölge gaz kaynıyordu: Bir anda doğalgaz keşfinden vazgeçildi
Gündem

Bu işin içinde kesin bir bit yeniği var! Bölge gaz kaynıyordu: Bir anda doğalgaz keşfinden vazgeçildi

Yeniakit Publisher
2024-08-05 16:25:00 -
Bu işin içinde kesin bir bit yeniği var! Bölge gaz kaynıyordu: Bir anda doğalgaz keşfinden vazgeçildi

Fransa merkezli çok uluslu petrol şirketi TotalEnergies, Güney Afrika'daki doğalgaz keşfinden vazgeçme kararı aldı. Afrika'yı talan eden Fransızların bu hamlesi herkesi şaşırttı.

TotalEnergies, Güney Afrika'nın tek açık deniz doğalgaz keşfinden vazgeçtiğini ve Güney Afrika Petrol ve Gaz Şirketi'nin (PetroSA) Mossel Bay'deki gazdan sıvı yakıt üretim tesisini atıl bıraktığını doğruladı.
Ortağı CRNI'nin çekilme kararından kısa bir süre sonra TotalEnergies de açık deniz doğalgaz keşfinden vazgeçtiğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada "Ortağımız CNRI'nin 11B/12B Blok'undan çekilme kararının ardından, TotalEnergies de Güney Afrika'nın güney kıyılarında bulunan ve iştiraki TotalEnergies EP South Africa'nın %45 hissesine sahip olduğu bu bloktan çekilmiştir" denildi.

TotalEnergies, 2013 yılında sahaya girdiğinden bu yana 11B/12B Blok Brulpadda ve Luiperd'de iki ayrı gaz keşfi yaptığını açıkladı. Ancak keşiflerin ticari olarak geliştirilmesinin ve Güney Afrika pazarı için paraya dönüştürülmesinin çok zor olduğu belirtildi.


TotalEnergies ayrıca, "TotalEnergies EP Güney Afrika'nın şu anda %40 hissesine sahip olduğu 5/6/7 numaralı açık deniz arama bloğundan çıkma kararı almıştır" diye ekledi.


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Enerji Politikaları ve Yatırım Uzmanı Profesör Anton Eberhard'a göre, TotalEnergies'in kararı Güney Afrika'ya telif hakları ve ekonomik fırsatlar açısından büyük kayıplara mal olacak. Eberhard yaptığı açıklamada "PetroSA'nın gazdan petrole dönüşüm tesisi atıl durumda ve Eskom pahalı dizel tesislerini gaza dönüştüremiyor. Bu, Maden ve Petrol Kaynakları Bakanı Gwede Mantashe'nin kendi kalesine attığı bir gol. Mantashe, bu gelişmeyi kolaylaştırmak yerine PetroSA'nın, açık deniz gazı için finansman sağlamak üzere kötü şöhretli siyasi bağlantıları olan Lawrence Mulaudzi ile anlaşma yapmasına izin verdi. Keşif sondajına 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan TotalEnergies, Namibya açıklarındaki sulara doğru yelken açıyor" diye konuştu.

Nisan 2024'te, Güney Afrika'nın önde gelen partilerinden Demokratik İttifak (DA) Milletvekili Kevin Mileham, PetroSA'nın Mulaudzi'nin Equator Holdings ile olan gaz anlaşmasının, ihaledeki usulsüzlükten dolayı feshedilmesi çağrısında bulunmuştu.

PetroSA, açık deniz gaz altyapısının finansmanı ve yenilenmesi ihalesini Aralık 2023'te Equator Holdings'e verdi.

Mileham, Mulaudzi'nin yatırım yapmak isteyen herkesten fon bularak ve "muhtemelen kendisi için bir pay elde ederek" anlaşmayı spekülasyon amaçlı kullandığını iddia etmişti.

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