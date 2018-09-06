THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Bu ilaçlar doğal besin

Bu sebzeleri çocuğunuza bol bol yedirin.

06 Eylül 2018 Perşembe 18:36
Bu ilaçlar doğal besin

Havuç, çocuklardaki bağırsak kurtlarına etkisi olur. Ispanak çocuklara ve hastalara bol miktarda yedirilmelidir.

Kivi A, C, P vitamini açısından son derece zengin bir meyvedir ve çocuk gelişiminde son derece sağlıklı bir besindir.

Marul öz suyunda bulunan maddeler küçük çocukların göğsünü yumuşatıcı etki yapar. Öksürüklerine iyi gelir. Büyüme çağındaki çocuklara çok yararlı bir besindir.

Mısır çocukların gelişiminde çok yararlı bir besindir.

Menekşe dövülerek vücuda sarıldığında çocuklarda görülen kızamık, kızıl ve küçük çocukların başlarında oluşan deri kabarmasına iyi gelir.

Domatesi özellikle çocuklar çiğ olarak yemelidir. Bebeklere sıkılarak içirilen suyu çok yararlıdır; çünkü domates çocuklar için gerekli kalsiyum, fosfor, potasyum ve organik tuz içermektedir.

Yulaf vücuda ısı verdiği için yazdan çok kışın tüketilir. Tiroid bezinin çalışmasını sağlar ve hızlandırır.

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 18:36
  1. sebze
  2. doğal ilaç
  3. çocuk sağlığı
  4. beslenme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanser olmadan bakım yapın
    1. Kanser olmadan bakım yapın
    2. ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var
    3. Başkan Erdoğan ortak basın..
    4. Kazada yaralanan Halil Ünver hayatını..
    5. Düz tabanlı mısınız?
    6. Ayak ağrıları öldürebilir
    7. Ayakta şişmeler ağrılar ve tedavisi
    8. İstanbul'da helikopterin düşme anı..
    9. Uzmanınından D vitamini için tavsiyeler
    10. Karın neden guruldar?
    11. Bohça böreği nasıl yapılır?
    12. Ejder meyvesi göz sağlığı için faydalı!
    13. Uyku problemi çekiyorsanız yasemin..
    14. Alkol meme kanseri yapıyor
    15. Hamilelikte astım ilaçlarını kullanmak..
    16. Sineklik temizliği için...
    17. Nerede o eski komşuluklar...
    18. UCM'den Arakanlı Müslümanlar için flaş..
    19. Arabaşı çorbası nasıl yapılır?
    20. Eşinizle karşılıklı dua edin
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...