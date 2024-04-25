Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Bu uygulamaya dikkat.... Doğal yöntemlerle ilaç gibi oluyor!

Bu mucizevi içecek sayesinde, saçlarınız yeniden eski sağlığına kavuşacak ve tüm beyazlarınızdan kurtulacaksınız. Buna ek olarak, görüşünüz iyileşecek ve cilt sağlığınızda da gözle görülebilir iyileşmeler ortaya çıkacak.

Malzemeler:

200 gr keten tohumu yağı

3 diş sarımsak

4 limon

1 kilo bal

Hazırlanışı

Limonları ve sarımsakları güzelce soyun ve temizleyin. Ardından blender a yerleştirin ve güzelce öğütün. Ardından balı ve keten tohumu yağını da ekleyerek bir kez daha öğütün. Hazırladığınız karışımı cam bir kaba alın ve kapağını güzel kapatın. Buzdolabında saklayın.

Her yemekten 30 dakika önce bu mucizevi karışımdan bir yemek kaşığı tüketin ve tüketirken metal yerine tahta kaşık kullanın.

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