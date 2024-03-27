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Oruç Bu hata mide sorunlarına sebep oluyor
Oruç

Bu hata mide sorunlarına sebep oluyor

Yeniakit Publisher
2024-03-27 16:24:00 -
Bu hata mide sorunlarına sebep oluyor

Ramazan ayında hızlı yemek, mide sorunlarına yol açıyor.

Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat, Ramazan ayında iftar ve sahur zamanı yemeğe aşırı yüklenme, yanlış beslenme gibi durumlar nedeniyle mide rahatsızlıklarının oluşabileceğini söyledi. Opr. Dr. Polat, Ramazan ayında mide sağlığı için alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

“Uzun süreli açlık mide şikayetlerine neden olabilir”

Ramazan ayında uzun süreli açlıktan sonra iftar ve sahur vakitlerinde aşırı yemek yemenin ciddi mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirten Opr. Dr. Polat, “Uzun süreli açlık nedeniyle midede bazı salgılarda azalma olur. Bu durum mideyi daha duyarlı hale getirir ve gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlıklarının yaşanmasına neden olabilir. Bu yüzden mide şikayetleri olanlar ya da geçmişte mide rahatsızlığı geçirenler oruç tutmadan önce, mutlaka bir uzmana başvurup, önerileri dikkate almalılar” diye konuştu.

“İftar ve sahur arasında bol su içmeye özen gösterilmelidir”

Ramazan ayında dikkatsiz beslenen kişilerde mide yanması, gaz, ekşime, kabızlık gibi şikayetlerin arttığını ifade eden Polat, “Oruç tutarken gün boyunca vücut susuz kalır, bu da mide rahatsızlıklarına neden olabilir. İftar ve sahur arasında bol su içmeye özen gösterilmelidir. İftarı ağır yemeklerle değil, hafif ve sindirimi kolay yiyeceklerle açmaya özen gösterin. Çorba, hurma, zeytin gibi hafif atıştırmalıklarla başlayabilirsiniz. Yemekleri yavaş yiyerek sindirim sistemine yardımcı olmalısınız. Hızlı yemek tüketmek mide rahatsızlıklarına yol açabilir” şeklinde konuştu.

“Sahur yapıldıktan sonra hemen yatılmamalıdır”

Mide şikayetleri olanların sahur yapmayı ihmal etmemesi gerektiğine değinen Opr. Dr. Polat, “Sahurda yağlı yiyeceklerin yenmesi de reflü şikayetini arttıracağından hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Sahur yapıldıktan sonra hemen yatılmamalıdır. Reflüsü olanlar yüksek yastıkta ya da yatak başuçlarını kaldırarak yatmaya özen göstermelidir. Ölçülü davranıldığı ve hekim önerileri dinlenildiği takdirde mide rahatsızlığı olanlar oruç tutarak sağlıklı bir Ramazan ayı geçirebilecektir. Eğer sürekli olarak mide rahatsızlıkları yaşıyorsanız veya mevcut bir rahatsızlık varsa, bir doktora danışarak uygun tedaviyi almalısınız” ifadelerini kullandı.

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