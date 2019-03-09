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Bu haftanın sinema filmleri | Vizyona giren filmler hangileri yerli yabancı film

Türkiye'deki sinema salonlarında 9 Mart’ta 3'ü yerli 8 film vizyona girdi. Bu hafta sinemalarda hangi filmler var? Bu hafta sinema filmleri neler? Bu hafta sinemada olan filmler hangileri? İşte sinema severlerin vizyona giren yerli ve yabancı filmleri hangileri sorusunun cevabına ilişkin haberimiz.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:27
Bu haftanın sinema filmleri | Vizyona giren filmler hangileri yerli yabancı film

Türkiye'deki sinema salonlarında 9 Mart’ta 3'ü yerli 8 film vizyona girdi. Bu hafta sinemalarda hangi filmler var? Bu hafta sinema filmleri neler? Bu hafta sinemada olan filmler hangileri? İşte sinema severlerin vizyona giren yerli ve yabancı filmleri hangileri sorusunun cevabına ilişkin haberimiz.

"Kapan"

Kudret Sabancı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Kapan", "doğruluk mu cesaret mi?" temalı fakat ucunda ölümün olduğu bir yarışmaya katılan gençlerin hikayesini odağına alıyor. Senaryosu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş'a ait olan filmin başrollerinde Erkan Petekkaya, Kemal Uçar, Öykü Çelik, Ali Gürer, Başak Akbay ve Neslihan Acar oynuyor.

"Herkes Biliyor"

Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini yaptığı; Penelope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin, Barbara Lennie, Inma Cuesta, Carla Campra, Eduard Fernandez, Sara Salamo, Elvira Minguez ve Jaime Lorente'nin rol aldığı "Herkes Biliyor" izleyici ile buluşacak. 

ranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin İspanyolca çektiği ilk film olan ve prömiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleşen yapım, karşılaşılan bir olay sonucu bazı gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalan bir kadının hikayesini ele alıyor.

"Papillon"

Başrollerinde Steve McQueen ve Dustin Hoffman'ın yer aldığı 1973 yapımlı "Papillon"un yeniden uyarlaması aynı adlı filmde, bu kez başrolleri Charlie Hunnam ve Rami Malek paylaşıyor. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan "Papillon", suçsuz olduğu halde mahkum edilen Henri Papillon Charriere ve yüksek güvenlikli hapishanede tanıştığı banker Louis Dega'nın kaçış üzerinden başlayan dostluğu ve firarın imkansız olduğu bu hapishaneden kurtulma çabalarını anlatıyor.

Başroldeki Charlie Hunnam ile Rami Malek'e; Tommy Flanagan, Eve Hewson, Roland Moller ve Michael Socha'nın eşlik ettiği yapımın yönetmen koltuğunda Michael Noer oturuyor.

"Captain Marvel"

Ryan Fleck ile Anna Boden'in yönetmenliğini üstlendiği "Captain Marvel"da Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening, Gemma Chan ve Mckenna Grace rol aldı.

Brie Larson'ın Carol Denver karakterine hayat verdiği Captain Marvel filmi; 90'ların ortasında dünyanın iki farklı uzaylı ırkının savaşı arasında kaldığı zamanda, karakterin kendi geçmişini ve kim olduğunu keşfederek evrenin en güçlü kahramanlarından birine dönüşme hikayesini ele alıyor.

"Woman at War"

2018 Cannes Film Festivali'nde SACD Ödülü'ne layık görülen İzlanda yapımı "Woman at War", yerel alüminyum endüstrisine karşı amansız bir savaş açan bir kadının bir mektubun akabinde almak zorunda kaldığı kararı konu ediniyor.

Benedikt Erlingsson'un yönettiği filmde; Halldora Geirharosdottir, Jörundur Ragnarsson, Johann Siguroarson, Juan Camillo Roman Estrada ve Vala Kristin Eiriksdottir gibi isimler başrolde.

"Hüddam 2"

Utku Uçar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu devam filmi "Hüddam 2"de Ebrar Kurt, Bülent Kaya, Hakan Erkuran ve Funda Öz rol aldı.

"Masumiyet Hiç Olmadığı Kadar Karanlık!" fikrinden yola çıkılan korku ve gerilim içerikli film; amcasının kendisine şiddet uygulaması sebebiyle karnındaki bebeği kaybeden genç bir kadının hikayesini bayez perdeye taşıyacak.

Bir korku filmi olmasının yanı sıra büyük bir dramı da konu edinen "Hüddam 2", bu türde daha önce seyircinin alışık olmadığı bir hikaye sunuyor.

"Arada"

Ali Kemal Çınar'ın yönetmenliğini yaptığı "Arada", bildiği iki dili de tam anlamıyla kullanamayan ve hayatı bu iki dil arasında sıkışıp kalmış bir adamın bu durumdan kurtulmak için başvurduğu yolları anlatıyor.

"Kartopu Savaşları 2"

Benoit Godbout'un yönetmenminliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Kartopu Savaşları 2"; Frankie ve arkadaşlarının oynadıkları oyunlarda her türlü hileye başvuran Zac'le mücadelelerini beyaz perdeye taşıyor. 

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:27
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