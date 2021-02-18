Bu hafta sonu yasak olacak mı? 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz" dedi. Peki, Sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı, saat kaçta 2021? Hafta sonu ve içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Aralık ayında alınan karar doğrultusunda 56 saat boyunca kesintisiz sürüyor. Öte yandan hafta içinde de belirli saat aralıklarında 81 ilde kısıtlama uygulaması devam ederken son dönemdeki günlük vaka sayılarında yaşanan azalma normalleşme beklentilerine neden oldu.

Kısıtlamaların biteceği tarih net olarak açıklanmadı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının yine devam etmesi bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamaları için flaş açıklamada bulundu. Konuşmada; ''Mart aşılamada çok önemli bir mesafe kaydedeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak, Mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere kısıtlamaların illere göre kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi. Böylelikle; iller 4 gruba ayrılacak ve Mart başı itibari ile kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Bu kademeler;

Düşük risk

Orta risk

Yüksek risk

Çok yüksek risk

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaç?

Hafta içi saat 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması gerçekleştiriliyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri kaç?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günü saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi günü saat 05.00'a kadar devam ediyor.