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Aktüel Bu hafta 6 film vizyona girecek
Aktüel

Bu hafta 6 film vizyona girecek

Başrollerinde Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman ve Anne Leighton'un yer aldığı "Dengesiz" izleyici ile buluşacak - 2016 yılında gösterime giren zombi filmi "Train to Busan"da yaşananların dört yıl sonrasını konu edinen "Yarımada", Kore'yi saran zombi istilasından çıkmayı başaran bir askerin, enfekte olmadan hayatta kalanlarla tanışmasıyla birlikte gelişen olayları beyaz perdeye taşıyacak - 1979 yapımı dönem filmi "Apocalypse Now Final Cut", 40. yılı vesilesiyle restore edilmiş haliyle izleyicinin karşısına çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-10-01 08:48:29 -
Bu hafta 6 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girecek.

Derrick Borte'nin yönetmenliğini yaptığı; başrollerinde Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Anne Leighton ve Jimmi Simpson'un yer aldığı "Dengesiz", izleyici ile buluşacak.

Carl Ellsworth'un senaryosunu kaleme aldığı aksiyon ve gerilim türündeki film, yoğun trafikte yaşadıkları sözlü tartışma sonrası bir adamın peşine takılmasıyla kendisini bir kovalamacanın içerisinde bulan Rachel'in hikayesini anlatıyor.

- "Yarımada"

Dong-Won Gang, Jung-hyun Lee ve Daniel Joey Albright'ın başrollerini paylaştığı "Yarımada" adlı film de aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

2016 yılında gösterime giren zombi filmi Train to Busan'da yaşananların dört yıl sonrasını konu edinen "Yarımada", Kore'yi saran zombi istilasından çıkmayı başaran bir askerin, yüklü miktarda parayı getirmek için istilanın merkezine doğru çıktığı zorlu görevde, enfekte olmadan hayatta kalanlarla tanışmasıyla birlikte gelişen olayları beyaz perdeye taşıyacak.

- "Apocalypse Now Final Cut"

Francis Ford Coppola'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Apocalypse Now Final Cut"ın başrollerinde Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Frederic Forrest ve Sam Bottoms yer alıyor.

1979 yapımı dönem filmi, 40. yılı vesilesiyle restore edilmiş haliyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Francis Ford Coppola'nın kendi kurgusu olan Final Cut versiyonunun yeni hali olan yapım, Vietnam Savaşı sırasında ordu emirlerini hiçe sayarak hareket etmeye başlayan bir Özel Kuvvetler albayını öldürmekle görevlendirilen yüzbaşı Benjamin Willard'ın bu gizli görev sırasında yaşadıklarını ve savaşın yıkıcılığını anlatıyor.

- "Kulübe"

Jay Jay Warren, Cody Kostro, Sofia Happonen ve Frank Whaley'in oynadığı "Kulübe" adlı filmi Frank Sabatella yönetti.

Gerilim türündeki film, şartlı tahliye olduktan sonra küçük bir kasabada dedesinin gözetiminde yaşamaya başlayan bir lise öğrencisinin, burada yaşayan canavarla ilgili bir efsaneyi duymasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

- "Troller Dünya Turu"

Walt Dohrn ve David P. Smith'in birlikte yönettiği haftanın animasyon filmi "Troller Dünya Turu"; Poppy ve Branch'in arkadaşlarını yanlarına alarak atıldıkları müzikal macerayı konu alıyor.

- "Bizim Semtin Çocukları"

Hüsnü Hakan Gürtop'un yönetmenliğini üstlendiği yerli komedi filmi "Bizim Semtin Çocukları" birlikte büyümüş olan iki yakın arkadaşın mahallelerinde yaşadıkları olaylar silsilesini anlatıyor.

Senaryosu Feridun Hocalar'a ait filmde Ümit Kantarcılar, Gizem Karaca Ekmekçi, Erdi Ünver, Suzan Aksoy ve Kemal Kuruçay rol aldı.

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