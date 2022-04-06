Bu gurur Türkiye’nin! ATAK helikopterlerinde bir ilk

Yeni Akit/Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taarruz helikopteri ihtiyacı için geliştirilen Atak helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı Filipinler'e gerçekleşti.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Türk savunma sanayinin ilk helikopter ihracatı ülkemize hayırlı olsun. Bu gurura ve heyecana şahitlik ediyoruz. Filipinler'e ihracatı yapılan ATAK'ın birçok sisteminde ASELSAN'mızın da teknoloji imzası bizi ayrıca mutlu ediyor. @TUSAS_TR tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.