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"Bu forma ıslanacak"

- Demir Grup Sivasspor'un son transferi Abdou Razack Traore:- "Takımın başarısı için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Geçen yıldan daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum"- "Artık Sivasspor ailesinin bir üyesiyim. Elimden gelen her şeyi yapacağım"

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
"Bu forma ıslanacak"


SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Abdou Razack Traore, takımın başarısı için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söyledi.

Türkiye'deki kariyerinde Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor ve geride kalan sezonda Konyaspor formasını giyen 30 yaşındaki Traore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'a transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivasspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Burkina Fasolu oyuncu, "Takımın başarısı için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Geçen yıldan daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Sivasspor ile ortak hedeflerinin olduğunu vurgulayan Traore, şunları kaydetti:

"Eğer bu takıma geldiysem demek ki benim de bu takımla ortak hedefimiz var. Zaten bu hedef doğrultusunda Sivasspor ailesine geldim. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ı tanıyorum, Konyaspor'da birlikte çalıştık. Ne istediğini de iyi biliyorum. O yüzden Sivasspor'da onun olmasının adaptasyon sürecimi daha da hızlandıracağını düşünüyorum. Hocanın ne istediğini ve benden ne beklediğini iyi biliyorum. Çok yoğun çalışacağım ve bu şekilde devam edeceğiz."


- UEFA Avrupa Ligi hedefi


Kırmızı-beyazlı ekibin Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediğini aktaran Traore, "Gerçekten Avrupa Ligi hedefinin olması çok iyi. Hedeflere kısa süreli bakmak da lazım. Her maç zor ve her maçı final gibi oynamamız lazım. Sezonun sonlarına doğru puan tablosuna bakıp ona göre değerlendirme yapmak lazım. Hedefler doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Sivasspor taraftarına da teşekkür eden Traore, "Artık Sivasspor ailesinin bir üyesiyim. Elimden gelen her şeyi yapacağım, bu forma ıslanacak." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
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  4. SÜPERLİG

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